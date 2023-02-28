شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلن عن سيارات كهربائية رخيصة مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطوير سيارات كهربائية Robotaxis رخيصة وخطة رئيسية جديدة للمستقبل.. هذا ما يمكن توقعه في يوم المستثمر في تسلا، حيث يستعد Elon Musk لإطلاق خطة Tesla الرئيسية الثالثة ، والتي ستتضمن تفاصيل حول منصة المركبات الجديدة منخفضة التكلفة للشركة وجهودها للنمو إلى "الحجم الأقصى"، وفقا لما ذكره موقع theverge.

تعقد Tesla أول حدث لها ليوم المستثمر في الأول من مارس القادم 2023 في Gigafactory في أوستن بتكساس، حيث من المتوقع أن يطلق Elon Musk للعالم أحدث خطته الرئيسية لمستقبل الشركة، مع توقعات عالية، ولكن بالنظر إلى "ايلون ماسك "وتركه وعود الخطة الرئيسية السابقة التى لم تتحقق، فإن إبقاء تلك التوقعات تحت السيطرة قد يكون خطوة حكيمة اذا اخذها على محمل المسؤليه.

ومع ذلك ، سيصعد ماسك إلى خشبة المسرح ،ويبذل قصارى جهده لإثارة مجموعة منتجات الشركة ، كما يفعل دائمًا، إنها أيضًا فرصة له لإعادة ضبط السرد وتذكير الناس بكيفية نمو تسلا لتصبح قوة مهيمنة في صناعة السيارات وخارجها، ولكن نظرًا لعدد لا يحصى من التحديات التي يواجهها، سواء داخل Tesla أو خارجها، فقد يجد Musk صعوبة في إلهام الثقة امام المستهلكين والجماهير.

أضاف ماسك، إن الحدث مخصص لـ "الناس وحياة الأرض" ، مضيفًا أنه "سيكون رسالة أمل وإيجابية جيدة للمستقبل".

وسيكون العرض الرئيسي لهذا الحدث هو التكرار الثالث لخطة تسلا الرئيسية، وما إذا كان Musk سيحقق نجاحًا أكبر في تنفيذ هذه الخطة مقارنة بالإصدارات السابقة.

ولكن يبدو أن ماسك موضع شك كبير، حيث اضطرت الشركة إلى خفض الأسعار لمراعاة انخفاض الطلب، وأيضا تعرضت سمعة ماسك كرائد أعمال منذ استحواذه الفاشل على Twitter، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف مواد البطاريات إلى زيادة الضغط على هوامش ربح تسلا.