سيضرب هذه المناطق.. الخبير الهولندي يثير الرعب بعد تحذيره من زلزال مارس

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر الخبير الهولندي فرانك هوجربيتس، مجددا من زلازل جديد سيشهده العالم في الأسبوع الأول من شهر مارس.

وقال هوجربيتس في تغريدة على "تويتر" إن "تقارب هندسة الكواكب الحرجة في 2 و5 مارس قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جدا وربما حتى زلزال هائل في الفترة بين 3 إلى 4 مارس، قد تصل قوته إلى 8 درجات".

ونشر الهولندي المثير للجدل، مقطع فيديو ربط فيه بين الأنشطة الزلزالية المتوقعة واكتمال القمر. وشدد مجدداً على أن أول أسبوع من شهر مارس "سيكون حرجاً"، وأكد أنه "لا يحاول إثارة الهلع"، بل يحذّر من حسابات حركة الكواكب التي تنتج عنها أنشطة زلزالية عظيمة على الكرة الأرضية.

وحدد هوجربيتس سيناريوهين: الأول قد يكون مواجهة نشاط زلزالي عظيم في حدود 3 أو 4 مارس، تتبعه أنشطة صغيرة بالأيام التالية، أو أن يكون ذلك النشاط الكبير في 6 أو 7 مارس، تسبقه أنشطة زلزالية صغيرة. وربط السيناريوهين بتحرك الكواكب وباكتمال القمر. وشدد مجددا على "أنه لا يمكن معرفة ما سيحدث بالتحديد".

وتابع: كان لدينا بعض التقلبات في منطقة الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، وخندق كرماديك.

وأوضح " لكن هذه التقلبات كانت غامضة ولم تكن مقنعة للغاية، وكان هناك تذبذب أكثر وضوحًا غرب المحيط الهادئ مرة أخري، ثم كامتشاتكا وجزر كوريل و اليابان فى الشمال، إلى الفلبين وأيضًا ربما جزيرة سولاوسي وجزيرة هالماهيرا، وربما حتى أندونسيا فى بحر باندا".

وسبق للخبير الهولندي أن تنبأ بزلزال تركيا وسوريا قبل وقوعه بثلاثة أيام، غير أن كثيرا من الباحثين يعتبرونه مخادعا.