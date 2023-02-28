شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google تمنح تحديثًا لخدمة Drive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد تطبيقات Google Workspace تطورًا جديدًا فى محررالمستندات Drive Google الخاص بك، حيث إن جوجل درايف، على وشك أن يبدو مختلفًا بعض الشيء، فى كل من المستندات، والعروض التقديمية، وجداول البيانات، وفقا لموقع theverge.

تخطط Google لتحديث التصميم والمستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، في الأسابيع المقبلة، لتتماشى بشكل وثيق مع نظام تصميم المواد 3، حسبما أعلنت الشركة.

إذا كنت معتادًا على مظهر Gmail المحدث، فإن التصميمات الجديدة تأخذ الكثير من الإشارات، وتضيف Google بعض الأشكال الأكثر قتامة إلى أشياء مثل شريط الأدوات والتعليقات لجعلها تبرز من الصفحة البيضاء للمستند، ويتم أيضًا تقريب الزر "مشاركة" ، وهو تغيير من مستطيل الزاوية المستديرةالذي تستخدمه Google للزر الحالى.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف Google أيضًا دعمًا للرقائق الذكية من جهات خارجية، وهي ميزة أعلنت عنها في أكتوبر الماضى 2022.

قد يسمح لك ذلك بدمج تطبيقات الجهات الخارجية المباشرة، في مستنداتك، وستصبح متاحة في "الأسابيع المقبلة"، فإن هذه التطبيقات طرحت بعض الرقائق الذكية الجديدة، الخاصة بها أيضًا، بما في ذلك ساعة الإيقاف والتصويت بالرموز التعبيرية، وشرائح دعوة التقويم للمستندات.