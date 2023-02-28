شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أحدث تقنيات التاكسى الطائر بمعرض MWC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المعرض العالمي للهواتف المحمولة عرض أحدث ابتكارات المركبة الجوية أو ما يطلق عليه التاكسي الطائر، ونظارات الواقع الافتراضي والمعزز، جذبت زوار المعرض، تتضمنت الطائرة 6 محركات كهربائية يتم استخدامها للإقلاع والهبوط عموديًا مثل المروحية التقليدية.

كما أنها تتسع لخمسة أشخاص، منهم طيار وأربعة ركاب، تصل سرعتها القصوى 321.8 كيلومترًا في الساعة تقريبا، وهو ما يسمح بتغطية مسافة تقريبية تبلغ 241 كيلومترًا في أقل قدر ممكن من الوقت.

ويعقد المعرض فى الفترة من 27 فبراير وحتي 2 مارس 2023 فى ساحة Fira Gran Via، بمشاركة أكثر من 75000 مشارك وأكثر من 2000 عارض.

ويتنافس المشاركون فى عرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى عالم الموبايلات والسيارات ذاتية القيادة والجيل الخامس للمحمول وتطبيقات المنازل الذكية والذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية والألعاب الإلكترونية.

يُعد MWC Barcelona أحد أكبر المعارض التجارية في صناعة الهواتف المحمولة في العالم، تشهد مشاركة شركات الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات والاتصالات والهواتف الذكية وغيرها.