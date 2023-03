شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat يكشف عن نسخته المدعومة من ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطلقSnapchat نسخته المدعومة بروبوت الدردشة الخاص به من ChatGPT، حيث إنه سيكون برنامج الروبوت "My AI" الجديد، والذى سيصبح متاحًا في البداية فقط لمشتركي Snapchat Plus الذين يدفعون رسومًا، وفقا لموقع The Verge.

صرح الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل، إنها مجرد بداية لخطط الشركة التوليدية للذكاء الاصطناعي، حيث تقدم Snapchatبرنامج chatbot مدعومًا بأحدث إصدار من ChatGPT من OpenAI، قائلا: إن الرهان على روبوتات الدردشة الآن التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتى ستصبح متواجدة بشكل متزايد جزءًا من الحياة اليومية، لعدد أكبر من الأشخاص.

تعمل Snapchat على تثبيت روبوت، المسمى "My AI"، في علامة تبويب الدردشة في التطبيق أعلى المحادثات مع الأصدقاء.

وعلى الرغم من توفره في البداية مقابل 3.99 دولارًا أمريكيًا فقط لمشتركي Snapchat Plus، فإن الهدف هو جعل الروبوت متاحًا لجميع مستخدمي Snapchat البالغ عددهم 750 مليونًا شهريًا.