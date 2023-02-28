بيان من «البحوث الفلكية» بشأن توقعات العالم الهولندي بأماكن الزلازل ومواعيدها

الشارقة - اميمة ياسر -

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على التنبؤات المتداولة بشأن احتمالية وقوع زلازل في المنطقة خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس المقبلين، والتي يرددها الهولندي فرانك هوجربيتس، الذي يدعى معرفته بعلم الزلازل وأماكن وقوعها.

وقال المعهد، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"،: "من يدعي بالخبير الهولندي تنبأ أن تحدث زلازل وهي تحدث بالفعل طوال الوقت في كل مكان لأن هذه هي طبيعة القشرة الأرضية ولكن غالبيتها بفضل الله ضعيفة وتوقع حدوث زلازل في مناطق نشطة زلزالياً لا يعتبر تنبؤ مطلقاً."

وطالب المعهد وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نقل أخبار الظواهر الطبيعية مثل الزلازل وإدراك أهمية أخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة.

وأضاف معهد البحوث الفلكية: "نرجو من وسائل الإعلام مساعدتنا في نقل المعلومة العلمية وعدم نقل معلومات غير صحيحة."