شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 0.63 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين خسارة طفيفة اليوم الثلاثاء، 28 فبراير بنسبة 0.63 %، عند نقطة سعر 23،437 دولارًا في التبادلات الدولية، وكانت قد اقتربت BTC من اختراق علامة 25000 دولار عدة مرات لكنها لم تستطع، لاحظ خبراء الصناعة مرارًا وتكرارًا أنه بمجرد ارتفاع قيمة BTC، وستكون نقطة المقاومة التالية عند حوالي 31000 دولار.

تراجعت الأثير وراء البيتكوين للتداول بخسائر طفيفة، وفقًا لموقع Gadgets 360، فإن سعر ETH عالق عند 1628 دولارًا.

بينما انخفضت قيم BTC بمقدار 103 دولارات في آخر 24 ساعة، ارتفع سعر ETH بمقدار 10 دولارات.

من المتوقع أن تشهد العملة المشفرة Binance USD المزيد من الخسائر في الأيام المقبلة بعد أن قررت بورصة العملات المشفرة Coinbase حذفها وسط مشكلاتها المستمرة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، في وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول عملة Binance USD عند 1 دولار فقط.

انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 0.47 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap ، حيث تبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.07 تريليون دولار.

في دراسة حديثة، ادعى الباحث في Arcane Jaran Mellerud أن آيسلندا هي أكثر مناطق تعدين البيتكوين استقرارًا في العالم، حيث يجعل نظام إنتاج الطاقة المستقل فيها بالإضافة إلى مناخها البارد من آيسلندا وجهة مفضلة لعمليات تعدين العملات المشفرة.