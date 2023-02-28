شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تكشف عن خططها لخروج روادها فى مهمات إلى الفضاء المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤسسة "روس كوسموس" لروسية عن بعض خططها التي تتعلق بمواعيد خروج روادها من المحطة الفضائية الدولية في مهمات إلى الفضاء المفتوح، وفي مقابلة صحفية قال رئيس المؤسسة، يوري بوريسوف: "عمليات خروج الرواد الروس من المحطة الفضائية الدولية في مهمات إلى الفضاء المفتوح ستكون في الفترة من بين أبريل ومايو القادمين، خلال هذه العمليات ستم تنفيذ مهمات تتعلق بتحديث وحدة ناؤوكا الروسية التابعة للمحطة".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف "مركبة Soyuz MS-23 التحمت مؤخرا بالمحطة الفضائية بنجاح، عملية الالتحام سارت بشكل جيد، هذه المركبة ستعيد الرواد، سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، وفرانك روبيو إلى الأرض".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-22 التابعة لها والملتحمة بالمحطة قد تعرضت للأذى بسبب عامل خارجي، لذا تم إرسال مركبة Soyuz MS-23 لتحل محلها وتعيد دفعة من رواد الفضاء من المحطة إلى الأرض.

وحملت مركبة Soyuz MS-23 إلى المحطة نحو 430 كلج من البضائع التي شملت الأغذية والمياه والمعدات الطبية، ومعدات للتجارب العلمية، ومعدات تساعد على زيادة القدرة على التحكم بالأقمار الصناعية.