شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدا.. كندا تطبق سياستها لحظر تيك توك من أجهزة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحكومة الكندية وضع السياسة الجديدة لحظر تيك توك على أجهزتها والتى من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غدا الأول مارس ،ويُقال إن كندا هي أحدث ولاية قضائية لحظر TikTok من الأجهزة التي تصدرها الحكومة، وسبق أن حظرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية والعديد من الولايات والاتحاد الأوروبي عمالها من استخدام التطبيق على الأجهزة الرسمية، وفقا لتقرير engadget.

وفقًا لمذكرة تم إرسالها إلى موظفي Global Affairs Canada والتي حصلت عليها National Post ، فإن TikTok "ستتم إزالتها تلقائيًا وحظر استخدامها على جميع الأجهزة المحمولة التى تصدرها الحكومة".

وتذكر المذكرة، أنه مع مراجعة سلوك تطبيقات الهاتف المحمول فيما يتعلق بسياسة الخدمة والرقمية وجدت أن أساليب جمع البيانات في TikTok قد تجعل المستخدمين عرضة للهجمات الإلكترونية".

وقد يكون الأمر كذلك ، على غرار نظرائهم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث يشعر المسؤولون بالقلق إزاء وصول الحكومة الصينية إلى البيانات التي تحتفظ بها TikTok على المواطنين والمقيمين الكنديين، ويقع موقع ByteDance الأم لـ TikTok فى الصين والتي لديها قوانين تجبر الشركات على مشاركة البيانات مع السلطات عند الطلب.

واستنكر موقع ByteDance الاقتراحات بأن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إلى مثل هذه البيانات، وزعم أن بيانات المستخدم الكندي مخزنة في الولايات المتحدة وسنغافورة، لكنها قالت إن موظفين سابقين في الصين والولايات المتحدة وصلوا إلى بيانات عن صحفيين أميركيين ، في محاولة على ما يبدو للكشف عن مصادر التسريبات من الشركة.

وحذرت مؤسسة أمن الاتصالات الكندية في وقت سابق من هذا الشهر من أن "الدول المعادية يمكنها التأثير على بائعيها المحليين من أجل المساومة على المنتجات لتعزيز مصلحتهم الوطنية ، بما يتعارض مع مصالح العملاء الكنديين ومصالح كندا" ، لكن التقرير لم يذكر صراحة TikTok أو الصين . في غضون ذلك ، تواجه الحكومة الكندية تدقيقًا بشأن التدخل الصيني المحتمل في الانتخابات الفيدرالية لعامي 2019 و 2021 ، كما تشير صحيفة ناشيونال بوست .

وقال متحدث باسم TikTok لـ Engadget: "نشعر بخيبة أمل لأن كبير مسؤولي المعلومات في كندا قد تحرك لحظر TikTok على الأجهزة المحمولة التي تصدرها الحكومة دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة حول TikTok أو الاتصال بنا لمناقشة أي مخاوف قبل اتخاذ هذا القرار"، ونحن متواجدون دائمًا للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين لدينا لمناقشة كيفية حماية خصوصية وأمن الكنديين ، ولكن تحديد TikTok بهذه الطريقة لا يفعل شيئًا لتحقيق هذا الهدف المشترك، كل ما يفعله هو منع المسؤولين من الوصول إلى الجمهور على منصة يحبها ملايين الكنديين ".