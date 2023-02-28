شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية تثبيت iOS beta من تطبيق الإعدادات.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما تقوم أبل بإصدار العديد من الإصدارات التجريبية لنظام التشغيل iOS والتي تؤدي إلى الإصدار النهائي، والذي يتم إتاحته للجمهور، حيث يمكن للمطورين ومختبري الإصدارات التجريبية الذين يشاركون في البرنامج التجريبي تنزيل الإصدارات التجريبية وتثبيتها على أجهزة iOS الخاصة بهم لاختبار الميزات الجديدة.

ما الذي يشير إليه الإصدار التجريبي من أبل iOS؟

يشير الإصدار التجريبي من أبل iOS إلى الإصدارات السابقة للإصدار من نظام التشغيل iOS التي يتم توفيرها للمطورين ومختبري الإصدارات التجريبية من خلال برنامج أبل Beta Software لأغراض الاختبار والتعليقات قبل طرح الإصدار النهائي للجمهور.

ويمكن لمختبري الإصدار التجريبي من أبل iOS إسقاط ملاحظاتهم بعد اختبار الإصدار التجريبي التجريبي على تطبيق Feedback، وقد تحتوي هذه الإصدارات التجريبية على ميزات جديدة وتحسينات وإصلاحات للأخطاء. قد يحتوي أيضًا على بعض الأخطاء والمشكلات التي يجب معالجتها قبل الإصدار النهائي.

ووفقًا لشركة أبل، تتوفر الإصدارات التجريبية من iOS وiPadOS وmacOS وtvOS وwatchOS لأعضاء برنامج مطوري أبل، ويمكن للأعضاء تطوير التطبيقات التي تستفيد من أحدث ميزات أنظمة أبل الأساسية واختبار التطبيقات الحالية من أجل التوافق.

ويتيح تمكين الإصدار التجريبي من iOS على iPhone أو iPad لمستخدمي الإصدار التجريبي اختبار الميزات والتحسينات الجديدة قبل طرحها رسميًا للجمهور، لكن ضع في اعتبارك أنه سيتعين عليك أن تكون جزءًا من برنامج أبل Beta Software لتنزيل أي إصدار تجريبي من البرنامج.





إليك كيفية تثبيت iOS beta من تطبيق الإعدادات:

* على جهاز iPhone أو iPad، افتح تطبيق "الإعدادات".

* اضغط على "عام".

* مرر لأسفل وانقر على "تحديث البرنامج".

* في حالة توفر إصدار تجريبي جديد، يجب أن ترى خيار "تنزيله وتثبيته"، اضغط على هذا الخيار، إذا طُلب منك، أدخل رمز المرور الخاص بك للمتابعة.

* وافق على الشروط والأحكام.

* انتظر حتى يكتمل التنزيل.

* بمجرد اكتمال التنزيل، انقر فوق "التثبيت الآن".

* انتظر عملية التثبيت لإكمال.

* بعد اكتمال التثبيت، ستتم إعادة تشغيل جهازك وستقوم بتشغيل أحدث إصدار تجريبي من iOS.