شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تشغل الوضع الهادئ "Quiet Mode" على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الأحيان، يمكن أن يشكل الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحديًا نظرًا لأن معظمنا يظل على اتصال بالمعارف والأحباء والمعجبين، ومع ذلك، عندما تحتاج إلى التركيز أو الاسترخاء، يمكن أن يكون الوضع الهادئ في انستجرام مفيدًا عن طريق إيقاف الإشعارات والرسائل.

ومن خلال تنشيط الوضع الهادئ، يتم كتم صوت إشعاراتك، ويتم إرسال الردود المحددة مسبقًا إلى أولئك الذين يراسلونك مباشرةً، حيث تمكنك هذه الميزات من التركيز على مساعي أخرى أو حتى الحصول على قسط من الراحة دون انقطاع من جهات الاتصال الخاصة بك على انستجرام.

الميزة الإضافية لـ Quiet Mode هي أنك لست بحاجة إلى تمكينه أو تعطيله يدويًا حيث يمكنك جدولته ليتم تنشيطه تلقائيًا خلال ساعات محددة من اليوم.

كيفية تشغيل الوضع الهادئ

* قم بتشغيل تطبيق انستجرام على iOS أو Android وقم بتسجيل الدخول، إذا لزم الأمر.

* اضغط على أيقونة صورة ملفك الشخصي الموجودة في أسفل الشاشة. سينقلك هذا إلى صفحة ملفك الشخصي.

* بعد ذلك ، انقر فوق رمز قائمة الهامبرغر (ثلاثة خطوط أفقية) في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

* من قائمة الخيارات ، اختر "إعدادات".

* بمجرد دخولك إلى قائمة الإعدادات ، انقر على "الإشعارات".

* في قسم "إشعارات الدفع" ، ابحث عن "الوضع الهادئ" واضغط عليه.

* لتمكين الوضع الهادئ ، مرر مفتاح التبديل إلى اليمين.

* يمكنك ضبط أوقات البدء والانتهاء للوضع الهادئ من خلال النقر على خياري "من" و"إلى".

* حدد الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الوضع الهادئ وينتهي بالتمرير لأعلى أو لأسفل في منتقي الوقت أو بكتابة الوقت المطلوب.

* يمكنك ضبط مدة الوضع الهادئ حتى 12 ساعة.

هذا كل شيء! سيتم الآن تمكين الوضع الهادئ على حساب انستجرام الخاص بك خلال الساعات المحددة ، وسيتم إسكات الإشعارات، مما يتيح لك التركيز على المهام الأخرى دون أي إلهاء.