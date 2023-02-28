شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حفظ رمز ملف التعريف لسناب شات ومسحه ضوئيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاركة (Snapcode) الخاص بك مع الأصدقاء في منصة سناب شات يعد أمر سهل، وكذلك مسح رموز الآخرين وإضافتها إلى قائمة أصدقائك، ويمكنك مسح (Snapcode) من الكاميرا الخاصة بك إذا قمت بحفظ رمزك الخاص، أو كان لديك صديق يرسل رمزه إليك، وبمجرد حفظه في مكتبة الصور لديك، يمكنك استخدام خيار التحميل لإضافة صديق باستخدام (Snapcode)، أو السماح للآخرين بإضافة الصديق نفسه.

كيفية العثور على (Snapcode) وحفظه:

1- افتح تطبيق سناب شات.

2-اضغط على رمز ملف التعريف لديك في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

3-اضغط على (Snapcode) في الجزء العلوي من شاشة الملف الشخصي.

4- ستظهر نافذة منبثقة، اضغط على (حفظ رمز Snapcode) لحفظ الصورة.

5- إذا كنت تريد حفظ (Snapcode) الخاص بأحد الأصدقاء، فانتقل إلى سجل الدردشة.

6- اضغط على أيقونة ملفه الشخصي في أعلى الزاوية اليسرى.

7-اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى لفتح القائمة.

8- اضغط فوق (Share Snapcode)، ثم أرسل اسم المستخدم هذا إلى صديق آخر في سناب شات (في الوقت الحالي).

كيفية مسح (Snapcode) من قائمة الكاميرا:

إذا أرسل صديق لك رسالة نصية أو شاركها عن طريق البلوتوث، أو أرسل لك صورة من (Snapcode)، احفظها في ألبوم الكاميرا.

1- افتح تطبيق سناب شات واضغط على رمز ملف التعريف لديك الموجود في أعلى الزاوية اليسرى من شاشة الكاميرا.

2- حدد رمز الترس في أعلى الزاوية اليمنى للوصول إلى إعدادات سناب شات لديك، ثم حدد (Snapcode).

3- اختر (مسح) من (Camera Roll).

4- حدد موقع (Snapcode) ثم حدده في قائمة الكاميرا لمسحه ضوئيًا.

سيتحول (Snapcode) إلى أيقونة الشبح، وستمنحك النافذة المنبثقة خيارًا لإضافة الشخص صديقًا.