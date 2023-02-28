شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية البحث عن أغانى reels باستخدام تبويب "الصوت" فى انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Reels هي ميزة داخل تطبيق انستجرام تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعمودية تصل مدتها إلى 60 ثانية، كما أنه يمنح مستخدميها القدرة على إنشاء reels مع الموسيقى أو محتوى صوتي آخر.

ويوفر انستجرام Reels مجموعة من الأدوات والتأثيرات الإبداعية لتحرير مقاطع الفيديو وتحسينها ، بما في ذلك النصوص والملصقات والفلاتر وتعديلات السرعة.

وباستخدام Reels ، يمكن للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم على موجز انستجرام الخاص بهم، أو كعلامة تبويب Reel في ملفهم الشخصي، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضًا مشاركتها على صفحة الاستكشاف، حيث يمكن اكتشافها من قبل جمهور أوسع.

وتتيح الreels أيضًا للمستخدمين المشاركة في الاتجاهات والتحديات الشائعة، والتعاون مع المستخدمين الآخرين، والتفاعل مع متابعيهم بطريقة أكثر ديناميكية وتفاعلية.

متى قدم انستجرام Reels؟

تم تقديم انستجرام Reels في أغسطس 2020 ، وأصبحت ميزة شائعة بين مستخدمي انستجرام، إنه يوفر طريقة بديلة لإنشاء محتوى على المنصة ، وقد تبناه المبدعون والمؤثرون والشركات كوسيلة للوصول إلى جماهير جديدة وزيادة المشاركة.

المتطلبات المسبقة:

*حساب انستجرام.

*اتصال إنترنت مستقر.

*يتم تثبيت أحدث إصدار من انستجرام وتشغيله على الهاتف الذكي.

اتبع الخطوات أدناه لبدء استخدام علامة تبويب الصوت للعثور على الصوت على انستجرام:

*افتح تطبيق انستجرام.

*اضغط على أيقونة البحث الموجودة في أسفل يسار الشاشة.

*الآن ، اكتب اسم أغنية أو فنان، واضغط على نتيجة البحث الظاهرة، سيؤدي هذا إلى فتح صفحة البحث بعلامات تبويب مختلفة، مع تحديد علامة التبويب العلوي تلقائيًا، سيتم سرد نتائج البحث أدناه.

*حدد علامة التبويب الصوت بين علامتي التبويب الحسابات والعلامات.

*أخيرًا، اختر الأغنية أو الفنان الذي تبحث عنه من القائمة المتوفرة.