شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية البحث عن أغانى reels باستخدام تبويب "الصوت" فى انستجرام والان مع تفاصيل الخبر
ويوفر انستجرام Reels مجموعة من الأدوات والتأثيرات الإبداعية لتحرير مقاطع الفيديو وتحسينها ، بما في ذلك النصوص والملصقات والفلاتر وتعديلات السرعة.
وتتيح الreels أيضًا للمستخدمين المشاركة في الاتجاهات والتحديات الشائعة، والتعاون مع المستخدمين الآخرين، والتفاعل مع متابعيهم بطريقة أكثر ديناميكية وتفاعلية.
متى قدم انستجرام Reels؟
تم تقديم انستجرام Reels في أغسطس 2020 ، وأصبحت ميزة شائعة بين مستخدمي انستجرام، إنه يوفر طريقة بديلة لإنشاء محتوى على المنصة ، وقد تبناه المبدعون والمؤثرون والشركات كوسيلة للوصول إلى جماهير جديدة وزيادة المشاركة.
المتطلبات المسبقة:
*حساب انستجرام.
*اتصال إنترنت مستقر.
*يتم تثبيت أحدث إصدار من انستجرام وتشغيله على الهاتف الذكي.
اتبع الخطوات أدناه لبدء استخدام علامة تبويب الصوت للعثور على الصوت على انستجرام:
*افتح تطبيق انستجرام.
*اضغط على أيقونة البحث الموجودة في أسفل يسار الشاشة.
*الآن ، اكتب اسم أغنية أو فنان، واضغط على نتيجة البحث الظاهرة، سيؤدي هذا إلى فتح صفحة البحث بعلامات تبويب مختلفة، مع تحديد علامة التبويب العلوي تلقائيًا، سيتم سرد نتائج البحث أدناه.
*حدد علامة التبويب الصوت بين علامتي التبويب الحسابات والعلامات.
*أخيرًا، اختر الأغنية أو الفنان الذي تبحث عنه من القائمة المتوفرة.