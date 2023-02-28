شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية نقل منشورات وملاحظات فيس بوك مباشرة إلى Google Docs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي فيس بوك مزودًا بعدة أدوات مدمجة تسمح للمستخدمين بنقل صورهم ومنشوراتهم وملاحظاتهم ونسخها احتياطيًا إلى صور Google و Docs على التوالي.

لذلك ، إذا كنت تتطلع إلى مغادرة فيس بوك وتريد حذف حسابك نهائيًا ، فإن النسخ الاحتياطي لجميع البيانات الموجودة على فيس بوك يعد خيارًا جيدًا، ويمكن أن يساعد أيضًا في منع حذف جميع المنشورات والملاحظات بعد حذف الحساب.

هل تتساءل عن كيفية نقل جميع منشوراتك وملاحظاتك من فيس بوك إلى Google Docs؟ اتبع دليلنا خطوة بخطوة:

المتطلبات المسبقة:

حساب الفيسبوك النشط.

حساب جوجل النشط.

مساحة تخزين مجانية في حساب Google.

كيفية نقل منشورات وملاحظات فيس بوك إلى Google Docs:

خطوات

1. افتح فيس بوك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

2. اضغط على أيقونة الملف الشخصي من الزاوية اليمنى العليا وتوجه إلى الإعدادات.

3. ضمن الإعدادات، انقر فوق معلومات فيس بوك الخاصة بك من المستوى الأيسر.

4. هنا، انقر فوق الزر "عرض" أمام "نقل نسخة من خيار المعلومات الخاصة بك".

5. انقر فوق خيار Google Docs ثم انقر فوق زر الاتصال.

6. الآن، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Google لربط مُحرر Google Docs بـ فيس بوك.

7. بمجرد الارتباط، سيظهر رابط بدء النقل على فيس بوك.

8. يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريد نقل كل من الملاحظات والمنشورات، أو مجرد ملاحظات أو منشورات فقط.

بمجرد تعيين كل شيء، انقر فوق الزر بدء النقل، ثم أدخل كلمة مرور فيس بوك لمتابعة العملية.

بمجرد اكتمال عملية النقل، سيتم نقل جميع منشوراتك وملاحظاتك إلى Google Docs