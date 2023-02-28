شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يتيح تكبير النص والصور والفيديو بنسبة 300% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح Google Chrome لمستخدمى محرك البحث ميزة تكبير / تصغير الصفحة دفعة قوية، مما يجعلها أكثر فائدة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في قراءة الشاشة الأصغر على الهاتف، باستخدام الميزة المحسّنة الحديثه لمحرك البحث جوجل كروم، بحيث يمكنك كمستخدم زيادة حجم النص، والصور، ومقاطع الفيديو، وعناصر التحكم التفاعلية على صفحات الويب، للجوال بنسبة تصل إلى 300 %، مع الحفاظ على تنسيقها الأصلي، هذا ما صرحت به جوجل كروم على موقع theverge

وستحفظ Google هذا التفضيل لجميع المواقع التي تتصفحها حتى لا تضطر إلى الاستمرار في تعديلها، بل ستتجاوز أيضًا المواقع التي تحاول حظر ميزات التكبير / التصغير، في السابق، سمحت Google للمستخدمين فقط بضبط خيارات تحجيم النص حتى 200%.

كما تطرح Google تحديثين آخرين، بما في ذلك ميزة التعليقات التوضيحية اليدوية الجديدة لـ Google Drive على Android، يتيح لك هذا استخدام إصبعك أو القلم للكتابة أعلى ملفات PDF أو تمييز النص المهم. يمكنك أيضًا إخفاء أو التراجع عن أو حذف أو حفظ نسخة من ملف PDF مع التعليقات التوضيحية، مما يجعلها تبدو وكأنها ميزة سهلة لتدوين الملاحظات، تقدم Google أيضًا ميزة إلغاء الضجيج من Meet إلى المزيد من أجهزة Android (على الرغم من أنها لم تحدد أي منها)، وتجلب بعض مجموعات الرموز التعبيرية الجديدة التي تحمل طابع الربيع وكرة السلة إلى Emoji Kitchen من Gboard.

بصرف النظر عن الميزات التي وضعتها جوجل كروم، فنرجو كمستخدم أن تحذو المتصفحات الأخرى المستندة إلى Chromium ، مثل Microsoft Edge و Firefox ، حذو Chrome وتعتمد تحسينات مماثلة لتكبير الصفحة.