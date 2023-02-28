شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم مجموعة من الميزات الجديدة إلى أندرويد وWear OS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن مجموعة كبيرة من الإضافات الطفيفة لنظام التشغيل أندرويد وWear OS المصممة لزيادة سلاسة المطبات في حياتك الرقمية، حيث يتضمن ذلك أداة جديدة لـ Google Keep تتيح لك تسجيل الخروج من قوائم المهام من شاشتك الرئيسية المريحة.

وستحصل أيضًا على القدرة، باستخدام ساعة متوافقة، على السماح لك بإملاء الملاحظات وعناصر قائمة المهام من معصمك، لكن هناك تغيير ملحوظ آخر وهو إلغاء الضوضاء المحسّن في Google Meet عند استخدامه على بعض أجهزة أندرويد.

وتقول الشركة إنه، تمامًا مثل الميزة كما هي موجودة بالفعل، ستجد ضجيج البناء القريب أو عوامل التشتيت الأخرى سيتم سحقها إلى النسيان أثناء الدردشة، وعلى صعيد الصوت، تقول Google أنك ستتمكن قريبًا من استخدام ميزة Fast Pair لنظام التشغيل Chrome لتوصيل سماعات رأس Bluetooth جديدة بجهازك بنقرة واحدة.

وتشمل الإضافات الأقل شهرة القدرة على مزج الرموز التعبيرية المختلفة معًا لتقديم استجابة أكثر صلة بالموضوع، وفي المثال، يمكنك دمج رمز تعبيري لكرة السلة مع Heart Eyes ، لإعطائك كرة سلة على شكل قلب، أو إضافة نسيج يشبه كرة السلة إلى عيون القلب نفسها.

وبالمثل، ستحصل هواتف أندرويد على رسوم متحركة جديدة للدفع لإضفاء بعض البهجة الكارتونية لموازنة بؤس إنفاق الأموال على الأشياء.

وعلى صعيد إمكانية الوصول، سيسمح لك Chrome على أندرويد الآن بتكبير حجم المحتوى بنسبة تصل إلى 300 بالمائة مع الحفاظ على تخطيط الصفحة، وفي هذه الأثناء، سيوفر نظام التشغيل Wear OS 3+ صوتًا أحاديًا لأولئك الذين قد يشتت انتباههم الاستريو، بالإضافة إلى أوضاع التدرج الرمادي وتصحيح الألوان لشاشة ساعتك لتسهيل المشاهدة.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، فيمكنك الاطلاع على عمل Google الكامل والشامل لجميع الميزات الموجودة في مدونتها.