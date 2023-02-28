شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب قرر العديد من شركات التكنولوجيا الغياب عن معرض الألعاب E3 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يعود معرض الترفيه الإلكتروني (E3) كحدث مادي في يونيو من هذا العام، ومع ذلك ، يقال إن شركات الألعاب الكبرى تخطط للغياب عن المعرض، حيث أكدت شركة Nintendo أنها لن تكون موجودة في E3 2023 وفقًا لتقرير في IGN.

وصرحت شركة الألعاب التي تتخذ من اليابان مقراً لها، "إننا نتعامل مع مشاركتنا في أي حدث على أساس كل حالة على حدة ونفكر دائمًا في طرق مختلفة للتفاعل مع معجبينا ... نظرًا لأن عرض E3 لهذا العام لم يتناسب مع خططنا، اتخذوا قرارًا بعدم المشاركة، ومع ذلك، فقد كنا ولا نزال داعمين قويين لـ ESA و E3 ".

يعود E3 كحدث مادي لأول مرة منذ الوباء

كان عام 2019 عندما حدث E3 آخر مرة كحدث مادي، وكان هذا أيضًا هو العام الذي شهد E3 أول غياب كبير له حيث اختارت Sony عدم حضور الحدث، بعد سنوات من المشاركة.

ونظرًا للمخاوف المتعلقة بالوباء، تم إلغاء الحدث مرتين، أولاً في عام 2020 ثم في عام 2022، و فيما بينهما ، تم تنظيم E3 2021 كحدث رقمي وتم تغيير علامته التجارية لفترة وجيزة باسم "تجربة الترفيه الإلكترونية".

ولأول مرة منذ 4 سنوات ، سيعود معرض E3 كمعرض مادي من 13 يونيو إلى 16 يونيو 2023، وسيعود الحدث إلى مركز مؤتمرات لوس أنجلوس في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة

قد تحذو Sony و Xbox حذوها وتتجاهل E3

كان المصدر قد أفاد سابقًا أنه إلى جانب Nintendo ، لن يحضر عمالقة وحدة التحكم Sony و Xbox E3 أيضًا، وعلى الرغم من أن Sony لم تؤكد أي شيء حتى الآن ، إلا أن غيابها في E3 منذ عام 2019 لا يشير إلى حدوث تغيير في الموقف هذه المرة، ومن ناحية أخرى ، ذكر المصدر أن Xbox سينظم حدثًا خاصًا به بدلاً من الذهاب إلى E3.

لماذا تفضل شركات الألعاب الأحداث ذاتية الاستضافة؟

على مر السنين، كانت شركات الألعاب الكبرى ، بما في ذلك Sony و Xbox و Nintendo و Ubisoft ، تفضل إصدار إعلانات رئيسية عبر الأحداث المستضافة ذاتيًا مثل PlayStation State of Play و Xbox Developer Direct و Nintendo Direct و Ubisoft Forward.

ولا يسمح هذا النهج للشركات بالكشف عن مشاريع جديدة وفقًا لشروطها الخاصة فحسب، بل يمنحها أيضًا مزيدًا من الوقت حيث لا يتعين عليها التسرع في إخراج المقاطع الدعائية والعروض التوضيحية لأي حدث خاص بطرف ثالث.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن شركات الألعاب قد انتهيت تمامًا من حضور أحداث الجهات الخارجية حيث تستمر أحداث مثل The Game Awards و Gamescom في جذب اهتمام بعض المطورين.