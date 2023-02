شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية إصلاح مشكلات تسجيل الدخول إلى ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا واجهت مشكلة في تسجيل الدخول إلى ChatGPT فقد يكون ذلك بسبب عُطل في خوادم OpenAI، أو أن هناك مشكلة في المتصفح الذي تستخدمه، أو غيرها من الأسباب.، في تلك الحالات، يمكنك تجربة تغيير المتصفح أو الوصول إلى الخدمة من خلال متصفح الويب مباشرة وليس باستخدام إضافة للمتصفح، وعندما تكون خدمة ChatGPT في وقت الذروة، يجد العديد من المستخدمين صعوبة في تسجيل الدخول في تلك الأوقات.

إليك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها إذا كنت تواجه مشكلات عند تسجيل دخول إلى ChatGPT: لماذا لا يمكن تسجيل الدخول إلى ChatGPT ؟

ChatGPT هي خدمة ويب مثل أي خدمة أخرى، وتواجه نفس مشكلات الخوادم والاتصال التي تتعرض لها خدمات الويب الأخرى في بعض الأحيان والتي يمكن أن تمنعك من تسجيل الدخول، وفقاً لموقع aitnews.

أول شيء يمكنك فعله إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول هو التأكد من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. ويمكنك استخدام مدير كلمات المرور لتخزين معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك لتجنب مشكلة نسيان كلمة المرور أو اسم المستخدم لأي موقع أو تطبيق.

إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لأنك لا تستطيع الوصول إلى شاشة تسجيل الدخول اطلاقًا، فهناك سبب آخر للمشكلة. قد يكون السبب مشكلة في الخوادم، أو في شبكة الإنترنت أو المتصفح الذي تستخدمه.

كيفية إصلاح مشكلات تسجيل الدخول إلى ChatGPT

إذا لم تتمكن من الوصول إلى شاشة تسجيل الدخول فقد تكون خوادم OpenAI تواجه مشكلات، وفي هذه الحالة الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو العودة في وقت لاحق والمحاولة مرة أخرى.

إذا ظهر لك تنبيه (ChatGPT is at capacity right now)، فهذا يشير إلى أن هناك عدد كبير من مستخدمي ChatGPT في ذلك الوقت، وليس هناك مشكلة في هاتفك أو شبكة الإنترنت أو المتصفح الذي تستخدمه، وإذا كنت ترغب في الوصول إلى ChatGPT حتى في أوقات الذروة، ففكر في الاشتراك في ChatGPT Plus وهي النسخة المدفوعة من ChatGPT مقابل 20 دولارًا شهريًا. هذا يمنحك الأولوية في الوصول إلى الخدمة في أي وقت وتحديدًا في أوقات الذروة، كما ستحصل على استجابة أسرع، وأولوية في الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة.

قد تسبب مشاكل المتصفح أيضًا مشاكل في استخدام ChatGPT، لذا يمكنك تجربة متصفح بديل مثل: Firefox أو جوجل كروم إذا كان المتصفح الذي تستخدمه لا يعمل، ويمكنك أيضًا محاولة فتح نافذة تصفح خاصة (private browsing) جديدة في المتصفح الذي تختاره. وإذا كنت تستخدم ChatGPT من خلال إضافة في متصفح أو مسار غير مباشر، جرب استخدامه مباشرة عن طريق زيارة موقعه الرسمي في متصفح الويب الذي تستخدمه.