شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختر ميزة "جدولة المكالمات الجماعية'' على التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن منصة واتس آب تختبر ميزة جديدة تسمي "جدولة مكالمات المجموعة"، والتي قد تجلب تحديثًا مستقبليًا لمستخدمي Android و iOS.

وفقًا لـ WABetaInfo ، الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة للإصدار لمختبري الإصدار التجريبي، وستسهل هذه الميزة على المستخدمين التخطيط لمكالمة مع أعضاء آخرين في المجموعة.

وستتضمن الميزة قائمة سياق جديدة تقدم خيار جدولة عند تمكين الميزة لحسابات المستخدمين في المستقبل، وفقًا للتقرير، وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار وقت بدء مكالمة المجموعة وتعيين اسم للمكالمة المجدولة.

وذكر التقرير كذلك أن ميزة جدولة مكالمات المجموعة متوافقة مع كل من مكالمات الصوت والفيديو، وأيضًا ، عند بدء المكالمة، سيتم إخطار جميع أعضاء المجموعة حتى يتمكنوا من الانضمام إليها بسرعة.

وفي الوقت نفسه، ورد أن WhatsApp يعمل على ميزة تتيح للمستخدمين تحرير الرسائل على النظام الأساسي، على نظام iOS beta، وستمنح الميزة الجديدة المستخدمين ما يصل إلى 15 دقيقة لتعديل رسائلهم لإصلاح أي أخطاء أو تضمين أي معلومات إضافية للرسالة الأصلية.

وهذه الميزة قيد التطوير حاليًا وليست جاهزة للإصدار لمختبري الإصدار التجريبي.