شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Signal: سنخرج من المملكة المتحدة إذا أصرت على عدم تشفير السائل على تطبيقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت المنظمة غير الربحية المسؤولة عن تطبيق Signal messenger على استعدادها للخروج من المملكة المتحدة، إذا طلبت الدولة من مزودي الاتصالات المشفرة تغيير منتجاتهم لضمان خلو رسائل المستخدم من المواد الضارة بالأطفال، حيث يتطلب مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة وجود إشارة لمراقبة رسائل المستخدمين، حسب موقع arstechnica

قال الرئيس التنفيذي لشركة Signal ميريديث ويتاكر لآرس: "سنخرج تمامًا من أي بلد إذا كان الاختيار بين البقاء في الدولة وتقويض وعود الخصوصية الصارمة التي نقدمها للأشخاص الذين يعتمدون علينا"، "المملكة المتحدة ليست استثناء".

وبموجب أحد بنود قانون الأمان عبر الإنترنت، يُمنع مقدمو الخدمات من تقديم معلومات "مشفرة بحيث لا يمكن لـ Ofcom [منظم الاتصالات في المملكة المتحدة] فهمها، أو إنتاج مستند مشفر بحيث لا يكون ممكنًا لـ Ofcom لفهم المعلومات التي تحتويها "، وعندما يكون القصد منع وكالة المراقبة البريطانية من فهم مثل هذه المعلومات.

يشير تقييم الأثر الذي أعدته وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة صراحةً إلى أن E2EE تقع ضمن نطاق التشريع، ينص أحد أقسام التقييم على ما يلي:

تدعم الحكومة التشفير القوي لحماية خصوصية المستخدم، ومع ذلك، هناك مخاوف من أن الانتقال إلى أنظمة التشفير من طرف إلى طرف، عندما لا يتم أخذ قضايا السلامة العامة في الاعتبار، يؤدي إلى تآكل عدد من منهجيات الأمان الموجودة على الإنترنت، قد يكون لهذا عواقب وخيمة على قدرة شركات التكنولوجيا على معالجة الاستمالة ومشاركة مواد CSA وغيرها من السلوكيات الضارة أو غير القانونية على أنظمتها الأساسية.

وستحتاج الشركات إلى تقييم مخاطر الضرر الذي يلحق بخدماتها بانتظام، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتشفير من طرف إلى طرف. سيحتاجون أيضًا إلى تقييم المخاطر قبل أي تغييرات مهمة في التصميم مثل الانتقال إلى التشفير من طرف إلى طرف، سيحتاج مقدمو الخدمات بعد ذلك إلى اتخاذ خطوات عملية معقولة للتخفيف من المخاطر التي يحددونها.

لا يوفر القانون طريقة محددة للامتثال لمقدمي خدمات E2EE لمراقبة محتوى بدلاً من ذلك، تمول خمس مؤسسات لتطوير "طرق مبتكرة يمكن من خلالها اكتشاف الصور أو مقاطع الفيديو الجنسية الصريحة للأطفال ومعالجتها في بيئات مشفرة من طرف إلى طرف، مع ضمان احترام خصوصية المستخدم".