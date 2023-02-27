شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تطلق طائرتها ستارلاينر بأول مهمة مأهولة إلى الفضاء فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو شركة بوينج ووكالة ناسا أن شركة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج للفضاء تسير على الطريق الصحيح لنقل طاقمها الأول في أبريل من هذا العام.

وأفاد موقع SpaceNews أن مهمة اختبار رحلة الطاقم (CFT) سترسل رواد فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني ويليامز إلى المحطة في مهمة تستغرق ثمانية أيام، وتنطلق من كيب كانافيرال وتهبط في وايت ساندز، نيو مكسيكو.

وأجرت الشركة العام الماضي بنجاح رحلة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، وفي مايو 2022، رُسِي اختبار الطيران المداري 2 (OFT-2) بمحطة الفضاء الدولية لمدة تقل قليلاً عن أسبوع.

وبعد نجاح رحلة أبريل، من المرجح أن تصادق ناسا عليها لاستخدامها في مهام تناوب طاقم محطة الفضاء الدولية.

"لقد وضعنا هدفًا لشهر أبريل لمهمة تمويل الإرهاب بناءً على العمل الذي كان ينتظرنا، ومشكلات الأجهزة التي واجهناها، ثم المنتج الهندسي الذي كان يجب إكماله"، هذا ما قاله مارك نابي، نائب رئيس شركة Boeing ومدير برنامجها المركبة الفضائية CST-100 Starliner.

وأضاف نابي أن الوقت قد حان "لف كل شيء في قوس والتأكد من أننا (بوينج) فعلنا ما قلنا أننا سنفعله"، ومع ذلك، فإن التاريخ الدقيق الذي سيتم فيه الإطلاق يعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك إغلاق الكتاب عن عطل محرك OMAC الخاص بـ OFT-2 وحركة مرور ISS ، حسبما أفاد موقع Space.

وفقًا لـ Nappi ، فإن Boeing "تحقق التقدم الذي نحتاجه حتى نكون مستعدين لتناوب الطاقم في شتاء عام 24"،بمجرد التناوب، تتوقع بوينج أن تطير رحلة ستارلاينر واحدة في السنة.