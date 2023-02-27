شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تخطط لإصلاح قواعد الأمن السيبرانى وإنشاء وكالة خاصة والان مع تفاصيل الخبر
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب زيادة الهجمات الإلكترونية منذ أواخر العام الماضي مع انتهاكات أبلغت عنها ثماني شركات على الأقل، بما في ذلك شركة التأمين الصحي Medibank Private Ltd وشركة telco Optus المملوكة لشركة Singapore Telecommunication Ltd.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز خلال اجتماع مع قادة الصناعة والخبراء إن قواعد الأمن السيبراني الحالية والسياسات واللوائح الحكومية "ليست ببساطة بالمستوى الذي نريده أن تكون عليه"، وقال ألبانيز: "هذا يتحرك بسرعة حقًا، إنه تهديد سريع التطور، ولسنوات عديدة كانت أستراليا بعيدة عن الخطى".
ونشرت الحكومة ورقة مناقشة حول استراتيجية جديدة للأمن السيبراني، والتي تهدف إلى تنفيذها العام المقبل، وتسعى للحصول على تعليقات حول كيفية تحسين الشركات لأمنها السيبراني بالشراكة مع الحكومة.
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة والقطاع الخاص تدابير أمنية حاسمة، فإن القواعد الحالية لا تضمن التنسيق السلس أثناء الحوادث الإلكترونية، قالت وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، وألقت باللوم على الحكومة السابقة في تنفيذها.
وقال أونيل لراديو ABC في مقابلة: "كان هذا القانون عديم الجدوى، مثل أنه لا يستحق طباعته على الورق عندما يتعلق الأمر باستخدامه فعليًا في حادث إلكتروني"، "إنهم لا يصلحون للغرض في الوقت الحالي، وأعتقد أنهم بحاجة إلى الإصلاح".