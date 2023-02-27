شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. لعبة Fortnite تصل لمنصة الألعاب Amazon Luna والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منصة الألعاب السحابية Amazon Luna خسارة العديد من الالعاب مؤخرًا، ويبدو الآن أنها تضيف واحدة من أشهر الألعاب في العالم، Fortnite ، التي طورتها Epic Games.

واكتشف أحد مستخدمي Amazon Luna على Reddit Fortnite في مكتبته، ولكن تمت إزالة اللعبة بسرعة، وفقًا لتقارير 9to5Google.

وتم وضع علامة على قائمة اللعبة في تطبيق الويب Luna على أنها "غير متوفرة"، لكن لقطة شاشة أظهرت أحدث إصدار من اللعبة مع عمل فني من الفصل الرابع، الموسم الأول.

ووفقًا لمستخدم Reddit الذي شاهد اللعبة لفترة وجيزة في مكتبته، فتمكنوا من ربط حساب Epic Games الخاص بهم - وهي ميزة لم يكن من المعروف أن Amazon Luna تمتلكها - وتم إدراج اللعبة على أنها تدعم اللعب على الحسابات التي تشترك في Amazon Luna + أو لديك Amazon Prime.

وقال التقرير إنه نتيجة لذلك، سيتمكن العديد من المستخدمين من لعب اللعبة مجانًا على النظام الأساسي السحابي، وقد فقدت Amazon Luna أكثر من 50 لعبة من اشتراكها في Luna + هذا الشهر.

وأسقطت Luna حوالي 53 لعبة، بما في ذلك عناوين مثل "Snake Pass" و"Retro Classic: Gate of Doom" و"Bridge Constructor Portal".