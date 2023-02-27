شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيسلندا الأكثر استقرارًا لتعدين البيتكوين والمناخ البارد أحد الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع أيسلندا بإمكانيات هائلة نظرًا لمناخها البارد، لتكون واحدة من أكثر مناطق تعدين البيتكوين ربحًا في العالم، وتتمتع الدولة الأوروبية، التي توفر الكهرباء بأسعار مناسبة، بمناخ مناسب لإنتاج التبريد الطبيعي لعمليات تعدين البيتكوين، المشهورة بإنتاج الكثير من الحرارة وانبعاثات الكربون، وصف جاران ميلرود، باحث تعدين BTC من Arcane Research، أيسلندا بأنها أكثر مناطق تعدين BTC "استقرارًا" في العالم.

واستمرت عمليات تعدين البيتكوين في آيسلندا خلال السنوات العشر الماضية، ولم تعرب الجهات الرقابية في البلاد أيضًا عن أي مشكلات حول عمليات تعدين BTC، مما يجعل أيسلندا الولاية القضائية المستقرة لهذه العمليات.

وتساهم صناعة التعدين BTC في أيسلندا بنسبة 1.3 % من إنتاج معدل تجزئة BTC العالمي مع استهلاك الكهرباء البالغ 120 ميجاوات، وفقاً لموقع gadgets360.

ومعدل التجزئة هو مقياس يوضح عدد العمليات الحسابية التي يمكن إجراؤها في الثانية، هذه الحسابات للخوارزميات المعقدة على أجهزة الكمبيوتر المتقدمة تجعل عملية تعدين BTC.

وفقًا لـ Coinwarz، يبلغ معدل تجزئة التعدين الحالي لـ BTC 140.00 تيراهاشة في الثانية (Th / s) التي تستهلك 3،010.00 واط من الطاقة.

وفي الوقت نفسه، فإن نظام الكهرباء في آيسلندا مستقل تمامًا ولا علاقة له بالشبكات العالمية، وتنتج كل ما لديها من الكهرباء من خلال الموارد المتجددة، وفقًا لحكومة أيسلندا، يتم توليد 73 % من الكهرباء من الطاقة المائية بينما يتم استخراج 27 % من الطاقة الحرارية الأرضية.

هذا يحمي عمال المناجم BTC من خسارة الأعمال بسبب التضخم في أسعار الكهرباء الدولية.

ارتفعت تكاليف الطاقة في أجزاء عديدة من العالم في الآونة الأخيرة، مما أثر بشكل كبير على أعمال تعدين العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير بلومبرج، خسر عمال مناجم البيتكوين أكثر من مليار دولار، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وانهيار العملة المشفرة الأخير في عام 2022.