شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأسباب تقنية.. تأجيل انطلاق أطول رحلة لرائد فضاء عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة "ناسا"، عن تأجيل إطلاق مهمة "سبيس إكس كرو 6" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، لأسباب تقنية، حسبما نقلت RT.

وكان من المقرر أن تنطلق المهمة التي يشارك فيها رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية في الساعة 10:45 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلا أنه تم تأجيل الرحلة بسبب مشكلة في الأنظمة الأرضية، على أن يتم تحديد تاريخ الإطلاق الجديد ووقته في وقت لاحق.

وكان طاقم مهمة "سبيس إكس كرو 6"المؤلف من رائد الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة، من "ناسا"، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، "ناسا"، وأندري فيدياييف اختصاصي مهمة روسكوكموس الروسية والإمارتي سلطان النيادي، أكملوا يوم أمس في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا"، التحضيرات النهائية، وتم الانتهاء من وضع الصاروخ "فالكون 9"، والمركبة الفضائية "سبيس إكس دراجون انديفور"، على منصة الإطلاق استعدادا للانطلاق.

وتعد مهمة crew-6 أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وأكد النيادي أنه يتمتع بمعنويات عالية وجاهزية كبيرة، وأن الاستعدادات تسارعت حاليا لإجراء الطاقم الأساسي محاكاة دقيقة لعملية الإطلاق والدخول للمركبة الفضائية وتجربة ارتداء البدلة الخاصة بالمهمة.

وأضاف: "عقب نجاح أول مهمة إماراتية إلى الفضاء في عام 2019 حينما انطلق زميلي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة روسية شعرنا بالحماس والفخر في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وستسهم هذه المهمة التي ستمتد لـ6 أشهر على تعزيز تطور برنامجنا الفضائي ونأمل في تنفيذها بنجاح بالتعاون مع طاقم المهمة والعودة مُجددًا لتحقيق جميع الأهداف التي تم التخطيط لها مسبقا".