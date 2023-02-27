شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل مهمة CREW 6 لإرسال رواد فضاء إلى المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأجيل رحلة فضائية لإرسال طاقم من رائدى فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، والتى كان مقرر لها اليوم الاثنين، عن طريق شركة "سبيس اكس" الشهيرة لاستكشاف الفضاء، المملوكة للملياردير الأمريكى إيلون ماسك، وأعلنت وكالة ناسا تأجيل إطلاق المهمة CREW 6 إلى محطة الفضاء الدولية، معلنة أنه سيتم تحديد موعد جديد للمهمة.

الفريق يضم رائد فضاء إماراتى

وانضم رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى ومعه آخر روسى واثنان أيضاً إلى الرحلة ضمن مهمة طويلة المدى تصل 6 شهور، وكان من المقرر انطلاق الفريق من قاعدة كيب كانافيرال فى مركز كينيدى للفضاء على متن المركبة الفضائية "سبيس إكس دراجون انديفور" التى يحملها الصاروخ "فالكون 9"، ضمن البعثة 69 التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.

طاقم المهمة، كان قد أنهى التحضيرات النهائية ليوم الإطلاق، فيما تم الانتهاء من وضع الصاروخ "فالكون 9"، والمركبة الفضائية "سبيس إكس دراجون انديفور" على منصة الإطلاق، إلا أنه بالرغم من ذلك فقد تأجلت الرحلة.



رائد فضاء

المهمة هى الأكول لرواد الفضاء العرب

ومهمة "كرو 6" هى أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب تصل مدتها لـ 6 شهور، وأطلقها مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، على متن محطة الفضاء الدولية، كما اعتبرت كذلك جزءاً من البعثة الاستكشافية 69.

ويضم الفريق ستيفن بوين قائد المهمة من وكالة ناسا، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، وأندرى فيدياييف اختصاصى المهمة، كما سينضم رواد الفضاء نيكولاى شاب، وأوليج كونونينكو، ولورال أوهارا، إلى الفريق لاحقاً.