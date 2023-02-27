شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن في الاسواق أول لاب توب قابل للطي في العالم بشاشة OLED بحجم 17 إنش مع 6 أوضاع مختلفة للاستخدام من ASUS Zenbook 17 Fold OLED) ASUS) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ASUS Zenbook 17 Fold OLED أول لاب توب قابل للطي فى العالم مع شاشه OLED بحجم 17 انش.

Harman Kardon

Dolby Atmos

AI

ASUS 3DNR

Intel® Iris® Xe ؛ Intel® WiFi 6E

USB-C® Thunderbolt

النقاط الرئيسيه : استفد بالامكانات المذهله: كمبيوتر محمول OLEDصغير الحجم وخفيف الوزن بحجم 12.5 بوصة قابل للطي يتحول إلى جهاز متعدد الاستخدامات مقاس 17.3 بوصة مع 6 أوضاع ؛ يزن 1.5 كجم بدون لوحة مفاتيح · صُنع ليبقي : تم تصميم آلية المفصلات 180 درجة المصممة بدقة لتحمل ما لا يقل عن 30000 دورة فتح / إغلاق ؛ بطارية 75 وات طوال اليوم · ترفيه غامر: 4: 3 17.3 "2.5K FOLED Dolby Vision PANTONE® شاشة تعمل باللمس تم التحقق منها ؛مكبرات صوت رباعية® · سهولة الراحة: تقنية اكتشاف المستخدم بكاميرا HD IR؛ كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل مزودة بتقنيةمع؛ سطوع الشاشة التلقائي ودرجة حرارة اللون · أداء لا يقارن : معالج Intel® Core ™ i7 من الجيل الثاني عشر ؛ وحدة معالجة الرسومات؛ بطارية 75 واط منفذا™ 4 منافذ

هل قابلت يومًا جهازًا ذكيًا يناسب جميع أنواع استخداماتك اليومية؟



أعلنت شركة ASUS عن إطلاقها جهازها الرائد(ASUS Zenbook 17 Fold OLED(UX9702 في الأسواق، وهو أول كمبيوتر محمول OLED قابل للطي مقاس 17.3 إنش في العالم. يمكنك طيه حتى 12.5 إنش المتوفر الان في مصر ، هذا الكمبيوتر المحمول هو جهاز متعدد الاستخدامات مع ستة أوضاع لإطلاق العنان لابداعك. يعيد هذا الجهاز المستقبلي تعريف تجربة العمل للمستخدم ، وهو مزود بمعالج Intel Core i7 من الجيل الثاني عشر وبطاقة رسوميات Intel Iris Xe وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 16 جيجابايت و 1 تيرابايت من نوع PCIe SSD من الجيل الرابع الاحدث علي الاطلاق مع دعم لمخارج USB-C من نوع Thunderbolt 4 للشحن و العرض علي الشاشات الخارجيه و WIFI من نوع WIFI 6E لسرعات الانترنت الفائقه, ستحصل على أكثر من مجرد جهاز. تعد ASUS بضمان مثالي لمدة عامين لجميع المنتجات في حالة وجود أي عيب من عيوب التصنيع او عيوب استخدام ، يمكنك إصلاح الكمبيوتر المحمول الخاص بك بالكامل مجانًا مرة واحدة كل عام خلال فترة الضمان التي تبلغ عامين.

يوفر هذا الكمبيوتر المحمول القابل للطي الرائد للمستخدمين حجمين من شاشات OLED في جهاز واحد: شاشة لمس Nano Edge كبيرة 4:3 مقاس 17.3 إنش بجوده 2.5k تطوى من المنتصف لتكون شاشتين 3:2 مقاس 12.5 إنش بدقة 1920 × 1280. عند طيها وإغلاقها بالكامل على طول المفصلة المصممة بدقة بزاوية 180 درجة ، يصبح جهاز صغير الحجم للغاية وقابل للحمل. على الرغم من تعدد استخداماته وحجم شاشته الكبيرة ، إلا أن وزن الجهاز لا يتجاوز 1.5 كجم بدون لوحة المفاتيح أو 1.8 كجم معها.

. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أوضاع استخدام متعددة لجهاز ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) ، مثل وضع سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول (مع لوحة مفاتيح Bluetooth المرفقة) أو الكمبيوتر المحمول (مع لوحة مفاتيح افتراضية) أو الكمبيوتر اللوحي أو وضع الكمبيوتر اللوحي. القارئ ، أو الوضع الموسع عندما تقوم بالتقديم أثناء العمل ، أو قراءة كتاب إلكتروني ، أو الاستلقاء على الأريكة ومشاهدة الأفلام ، فهذا هو الجهاز الوحيد الذي تحتاجه.

تعتني ASUSباستخدامك طوال الوقت. وضع الكمبيوتر المكتبي :

في وضع الكمبيوتر المكتبي ، يمكنك استخدام الشاشة غير المطوية مقاس 17.3 إنش - والمدعومة في الاتجاه الأفقي باستخدام المسند المصنوع من الجلد في ظهر الجهاز - مع لوحة مفاتيح ASUS ErgoSense Bluetooth المتصلة لاسلكيًا لإنشاء جهاز كمبيوتر قوي بشاشة كبيرة. وهذا يسمح بالإنتاجية طوال اليوم وبدون توقف في المكتب أو في المنزل.

وضع الكمبيوتر المحمول مع لوحة مفاتيح بلوتوث المرفقة:



بالنسبة لوضع الكمبيوتر المحمول (باستخدام لوحة مفاتيح Bluetooth) ، يتم توصيل لوحة المفاتيح مغناطيسيًا عند وضعها في النصف السفلي من الشاشة المطوية. بدلاً من ذلك ، في وضع الكمبيوتر المحمول (باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية) ، يمكن تحويل الشاشة السفلية إلى لوحة مفاتيح افتراضية على الشاشة. هذه الأوضاع مثالية للمستخدمين أثناء التنقل الذين يريدون جهازًا يمكنهم بسهوله الانتقال إليه من اجتماع الى آخر.



وضع الجهاز اللوحي :يسمح وضع الجهاز للمستخدمين باستغلال إمكانات اللمس الكاملة لشاشة مقاس 17.3 إنش المفتوحة بالكامل ، وهي مثالية لعرض الأفكار على الفريق علي سبيل المثال.





وضع القارئ :



مع المفصلة المحاذاة رأسيًا – يمكنك بسهولة تحويل ASUS Zenbook 17 Fold OLED إلى جهاز قراءة مثالي للوقت الذي تريد فيه الي قراءه الكتب الإلكترونية .





الوضع الممتد



أخيرًا ، في الوضع الممتد ، المدعوم في الاتجاه الرأسي ، تعتبر الشاشتين المطويتين مقاس 12.5 إنش مثالية للمستخدمين للتمرير بسلاسة بين الشاشتين العلوية والسفلية. مع ذلك ، يمكن توصيل ASUS Zenbook 17 Fold OLED بشاشة خارجية عبر أحد منافذ USB-C Thunderbolt 4.

في كل وضع ، تتيح أدوات إدارة النوافذ سهلة الاستخدام - مثل Mode Switcher - الموجوده في تطبيق ScreenXpert تخصيصات متعددة للعرض لترفع مستوى الإنتاجية. تم اختباره لتحمل أكثر من 30000 دورة فتح وإغلاق من أجل راحة البال التامة هذا يعني اذا قمت بفتح و غلق الجهاز لمدة 20 مره ستحصل علي عمر افتراضي للجهاز حوالي 5 سنوات !

أداء بدون جهد مع اعلي درجات الراحه.

يأتي ASUS Zenbook 17 Fold OLED مع دعم منصة Intel Evo للقيام بمهام متعددة بدون مجهود من خلال مكونات داخلية عالية الأداء ، بما في ذلك معالج Intel Core i7 من الجيل الثاني عشر I7-1250U ، وبطاقة رسوميات Intel Iris Xe ، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت ، و 1 تيرابايت PCIe 4.0 SSD. تتميز البطارية التي تدوم طويلاً والتي تبلغ 75 وات في الساعة بميزة USB-C Easy Charge ، بحيث يمكن شحنها بسرعة باستخدام معظم أجهزة الشحن USB-C أو باور بانك أو أي شاحن معتمد من Power Delivery ، بما في ذلك الشاحن السريع المرفق بقدرة 65 وات الذي يقوم بشحن الجهاز من صفر ل 50% في خلال 30 دقيقة فقط !

من السهل توصيل ASUS Zenbook 17 Fold OLED بالأجهزة الخارجية أيضًا. يوجد منفذا USB-C Thunderbolt 4 ، و يتميزان بدعم الشحن السريع أو توصيل الشاشات الخارجية. كما قامت ASUS بتوفير محول USB-C إلى USB Type-A بداخل العلبه.

ترفيه لا مثيل له :

استمتع بتجربة ترفيه غامرة لا مثيل لها مع شاشة اللمس OLED القابلة للطي في ASUS Zenbook 17 Fold OLED. يحتوي على شاشة مذهلة معتمدة من Dolby Vision مع 100٪ DCI-P3 و PANTONE تم التحقق من صحتها للتأكد من دقة الألوان. و معتمدة من TÜV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق الضار بالعين ويرافقها نظام صوت قوي رباعي الصوت معتمد من Harman Kardon و Dolby Atmos.

يشتمل ASUS Zenbook 17 Fold OLED على العديد من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمزيد من الخصوصية والأمان. يتضمن ذلك فتح الجهاز عن طريق بصمة الوجه باستخدام كاميرا HD IR ، والتي تقوم بتحويل الكمبيوتر المحمول إلى وضع تسجيل الدخول عندما يكون المستخدم بعيدًا ، وتفتحه تلقائياً عند العودة ، ومستشعر ألوان مدمج للضبط التلقائي لسطوع الشاشة ودرجة حرارة اللون ، وكاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل تدعم تقنية تقليل الضوضاء ثلاثية الأبعاد (3DNR) مع دعم تقنية الغاء الضجيج بالذكاء الاصطناعي حيث يمكنك القيام باجتماعاتك عبر الانترنت في أي مكان.

يأتي (ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702 بجسم مصنوع من خليط من الألومنيوم و الماغنسيوم و مطعم بالجلد و يظهر على الجانب الأيمن الشعار الجديد ASUS المصمم خصيصاً مزامناً مع الاحتفال بمرور 30 عام على إنتاج أول لوحة أم من ASUS.

صُنع ليبقى :

يفي Zenbook 17 Fold OLED بالمعيار العسكري MIL-STD 810H شديد المتطلبات من حيث الموثوقية والمتانة ، ويخضع لنظام اختبار قاسٍ يتضمن اختبارات التشغيل في البيئات القاسية بما في ذلك الارتفاعات الشديدة ودرجات الحرارة والرطوبة. كما أنه يجتاز اختبارات أجهزة الكمبيوتر المحمولة من ASUS التي تتجاوز بكثير الاختبارات للاجهزة العادية.

الضمان المثالي لمدة عامين :

هل قمت بكسر جهاز او اسأت استخدامه بأي شكل من الأشكال, لا داعي للقلق لأن ASUS تقدم ضمان مثالي لمدة عامين يشمل عيوب الصناعه وعيوب الاستخدام حيث يمكنك القيام بصيانة جهازك مرة كل عام حتى إذا كان العيب هو واحد من عيوب الاستخدام مجاناً مثل كسر الشاشة على سبيل المثال والتي هي اهم جزء في جهازنا اليوم.





داخل العلبه :



يأتي الجهاز الرائد في علبة لا تقل ابتكاراً عنه بتصميم يعبر عن مدى اهتمام ASUS بكل التفاصيل, كما يوجد بداخلها بالطبع الجهاز و شاحن من نوع USB-C سريع بقدرة 65 وات و لوحة المفاتيح و محول من USB C الي USB A و غطاء أنيق من الجلد لحفظ الجهاز أثناء التنقل .





الأسعار والتوافر:

يمكنك الحصول على نسختك من خلال فروع شركة ( ( B Tech أحد الموزعين المعتمدين لشركة ASUS في جمهوريه مصر العربيه:

و يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات وأماكن الشراء من خلال الرابط التالي : http://bit.ly/3EcIwKB

حول ASUS:

ASUS هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا توفر الأجهزة والمكونات والحلول الأكثر ابتكارًا وبديهية في العالم لتقديم تجارب مذهلة تعزز حياة الناس في كل مكان. بفضل فريقها المكون من 5000 خبير في البحث والتطوير الداخلي ، تشتهر ASUS عالميًا بإعادة تصور تقنيات اليوم باستمرار للغد ، وتحصل على أكثر من 11 جائزة كل يوم للجودة والابتكار والتصميم ، وتم تصنيفها كواحدة من أكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم من قبل Fortune.