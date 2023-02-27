انت الان تتابع خبر تويتر تسرح 10 بالمئة من موظفيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر قولها إن تخفيض الوظائف شمل مديري إنتاج وخبراء في مجال البيانات بالإضافة إلى العديد من المهندسين الذين يعملون لتطوير ودعم تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، وهو ما يساعد في الحفاظ على مميزات تويتر المتنوعة على الإنترنت.وكان ماسك قد قال الشهر الماضي، إن عدد موظفي الشركة يبلغ نحو 2300.

وسرحت تويتر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني نحو 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وقال ماسك في نوفمبر تشرين الثاني إن الخدمة تعاني من "انخفاض كبير في الإيرادات" مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.

