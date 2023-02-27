شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.50% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الاثنين 27 فبراير، أرباح طفيفة تبلغ حوالي 1.50% في البورصات الوطنية مثل CoinSwitch و WazirX وكذلك في البورصات الدولية مثل Coinbase وبينانس من بين أمور أخرى، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة تداول BTC 23.540 دولارًا، على الرغم من المكاسب الجديدة، من الجدير بالذكر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفضت قيمة BTC بمقدار 423 دولارًا.

وارتفعت قيمة إيثر بنسبة 2.25 %، اليوم الاثنين، وهي ثاني أكثر العملات المشفرة قيمة بعد البيتكوين، حيث تحوم فوق نقطة السعر البالغة 1،638 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360 .

قال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة الاستثمار المشفرة Mudrex،" سجلت أسعار كل من أكبر عملتين مشفرتين انخفاضًا طفيفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع لأن المستثمرين انغمسوا في تحليل بيانات التوظيف التي تم نشرها الأسبوع الماضي".

كجزء من بيانات التوظيف، كشفت الولايات المتحدة مؤخرًا أن التضخم في سوق العمل لا يزال مرنًا ويمكن أن يشتد في الأيام المقبلة.

بشكل عام، ارتفع تقييم سوق المشفرة العملات العالمي بنسبة 1.27 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketcCap، وتبلغ القيمة السوقية 1.07 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، وضع صندوق النقد الدولي (IMF) خطة عمل من تسع نقاط لكيفية تعامل البلدان مع الأصول المشفرة، مع النقطة الأولى في نداء بعدم منح العملات المشفرة مثل حالة العطاء القانوني لعملة البيتكوين.

قال صندوق النقد الدولي إن مديريه يتفقون على أن التبني الواسع النطاق للأصول المشفرة "يمكن أن يقوض فعالية السياسة النقدية، ويلتف على تدابير إدارة تدفق رأس المال، ويؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية."