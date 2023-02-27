شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ننشر أول صور لهاتف I Phone 15 Pro Max الجديد بعد تسريبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت صور مسربة جديدة لهاتف آبل المُنتظر iPhone 15 Pro Max من جميع زواياه، والمقرر الكشف عنه في مؤتمر أبل السنوي في ديسمبر القادم، حيث توضح الصور وجود تشابه كبير في التصميم بين الهاتف الجديد ونسخته الحالية، مع وجود بعض الاختلافات الهامّة.

تكشف الصور الجديدة نظرةً إلى الهاتف من كل الزوايا الممكنة، وتؤكّد علي المعلومات التي وردت سابقًا عن الهاتف، ونشرت هذه الصور علي حساب التسريبات على تويتر Ice Universe المعروف بنشره لتسريبات سابقة ثبت صدقها.

أبرز الملاحظات على تصميم 15 Pro Max، هو غياب منفذ Lightning الذي رافق هواتف آبل منذ هاتف آيفون 5، وحل مكانه منفذ USB-C الشائع في الهواتف الذكية الأخرى، بعد أن أجبرت قوانين الاتحاد الأوروبي آبل على اعتماد منفذ USB-C الأكثر شيوعًا لتقليل النفايات البلاستيكية وتخفيض التكاليف على المستهلكين، وفقاً لموقع aitnews.

ولاحظ أيضاً تغيير انحناء زوايا الهيكل المعدني للهاتف والزجاج الذي يغطيه، حيث ازداد انحناء الزجاج نحو الهيكل، ليصبح أكثر شبهًا بحافات حواسيب ماك بوك الجديدة، وهو ما يُساعد في جعل الهاتف أكثر راحةً في اليد، مقارنةً بالزوايا الأكثر حدّة في هواتف آبل الحالية.

وطرأت تعديلات بسيطة على شكل زري التحكم بدرجة الصوت وتعطيل التنبيهات، ويبدو أن زر الصوت أصبح لمسيًا كما ذكرت تسريبات سابقة، أما زر تعطيل التنبيهات فقد أصبح أصغر حجمًا وأكثر تدويرًا.

ومن الجدير بالذكر عدم وجود معلومات مؤكدة حول موعد إصدار سلسلة هواتف (آيفون 15)، ولكن من المتوقع الكشف عنه في شهر سبتمبر من العام الحالي، وهو الموعد المُعتاد الذي تكشف فيه آبل عن هواتفها الجديدة.