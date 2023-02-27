شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية استخدام خلفيات الفيديو بنطاق 360 درجة بتطبيق Google Meet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في طرح خلفية بزاوية 360 درجة لتطبيق Meet على الهاتف المحمول، حيث يتم طرح الميزة في كل من إصدارات Android وiOS من Google Meet لكل من حسابات Google Enterprise وPersonal Google.

وفي الوقت الحالي، لا تتوفر سوى خلفية فيديو بزاوية 360 درجة - الشاطئ والمعبد - ويستخدم كلاهما جيروسكوب الجهاز لإنشاء خلفية تتحرك مع المستخدمين.

ولكن، قبل متابعة الخطوات، هناك أشياء معينة تحتاج إلى معرفتها حول استخدام خلفية فيديو بزاوية 360 درجة، حيث يتم طرح الميزة حاليًا في Rapid ومن المقرر إطلاقها وقد أكدت Google أن هذا قد يستغرق ما يصل إلى 15 يوم عمل حتى يكتمل، لذلك، في حالة عدم توفر الميزة لك، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت.

لكي تعمل الميزة بشكل صحيح ، ستحتاج أيضًا إلى اتصال إنترنت ثابت لخلفية 360.

كيفية استخدام 360-background على Meet

- انضم إلى اجتماع Google Meet.

- أثناء الانضمام إلى الاجتماع الإلكتروني، سترى معاينة الكاميرا.

- هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تمكين الخلفية بزاوية 360 درجة.

- انقر على رمز "النجمة" لتخصيص خلفيتك، واختر إحدى خلفيتي الفيديو بزاوية 360 درجة ، ثم انقر على "موافق".

- بمجرد الانتهاء، يمكنك الآن الانضمام إلى مؤتمر الفيديو بخلفية فيديو تتحرك معك.