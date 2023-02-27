شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية نقل الصور ومقاطع الفيديو من فيس بوك إلى Google Photos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فيس بوك الكثير من الميزات والأدوات للمستخدمين الذين يتطلعون إلى ترك منصة التواصل الاجتماعي أو حتى أخذ قسط من الراحة، وأتي منصة الوسائط الاجتماعية مع العديد من الأدوات التي تتيح للمستخدمين نقل البيانات والصور والمنشورات وما إلى ذلك إلى منصات أخرى.

وبمجرد أن تكون هذه الميزة هي القدرة على نقل جميع الصور التي نشرها المستخدمون مباشرة إلى Google Photos، حيث يتيح فيس بوك أيضًا للمستخدمين نقل الملاحظات والمنشورات مباشرةً إلى محرر مستندات Google.

لذا، إذا كنت تتساءل عن كيفية نقل الصور من فيس بوك إلى Google Photos ، فإليك دليلنا التفصيلي لمساعدتك:

المتطلبات المسبقة:

- حساب فيسبوك نشط.

- حساب جوجل نشط.

- مساحة تخزين مجانية في حساب جوجل.

خطوات

1. افتح فيس بوك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

2. اضغط على أيقونة الملف الشخصي من الزاوية اليمنى العليا وتوجه إلى الإعدادات.

3. ضمن الإعدادات ، انقر فوق معلومات فيس بوك الخاصة بك من المستوى الأيسر.

4. انقر فوق الزر "عرض" أمام "نقل نسخة من خيار المعلومات الخاصة بك".

5. ثم انقر فوق خيار Google Photos.

6. في الصفحة التالية، انقر فوق اختيار ما تريد نقله وتحقق مما إذا كانت التحديدات صحيحة.

هنا يمكنك إما اختيار نقل جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على فيس بوك أو من نطاق زمني وحتى ألبوم معين.

بعد ذلك، انقر فوق الزر Connect (اتصال) وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى حساب Google.

الآن، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Google لربط مُحرر مستندات Google بـ فيس بوك.

بمجرد الارتباط، سيظهر رابط بدء النقل على فيس بوك.

بمجرد تعيين كل شيء، انقر فوق الزر بدء النقل. أدخل كلمة مرور فيس بوك لمتابعة العملية.

بمجرد اكتمال عملية النقل، سيتم نقل جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك إلى Google Photos.