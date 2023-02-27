شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى تفتح وتحول ملفات HEIC على نظام ويندوز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد HEIC (تنسيق صورة عالي الكفاءة) هو تنسيق صور تم تطويره بواسطة أبل لاستبدال تنسيق JPEG الأقدم، ومع ذلك، فهو غير مدعوم أصلاً على ويندوز، لذلك يحتاج المستخدمون إلى تثبيت عارض HEIC أو محول على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز لفتح ملفات HEIC وتحويلها، حيث قدمت أبل تنسيق ملف HEIC في عام 2015.

وفيما يلي خطوات فتح ملفات HEIC على نظام ويندوز:

- حدد موقع ملف HEIC في File Explorer وانقر عليه نقرًا مزدوجًا.

- إذا لم يتم فتح الملف في تطبيق الصور، فيمكنك النقر بزر الماوس الأيمن فوقه وتحديد "فتح باستخدام> الصور".

- إذا طالبك تطبيق الصور بتنزيل HEIF Image Extension، فانقر فوق الرابط "تنزيله وتثبيته الآن" للحصول عليه مجانًا من Microsoft Store.

- عندما يتم سؤالك عما إذا كنت تريد تبديل التطبيقات، حدد "نعم"، ثم انقر فوق "تثبيت" لتنزيل وتثبيت ملحقات HEIF Image Extensions.

- بمجرد التثبيت، ستتمكن من عرض ملفات HEIC في تطبيق الصور مثل أي تنسيق صورة آخر، وسيقوم File Explorer بإنشاء صور مصغرة لملفات صور HEIC الخاصة بك.

ومع ذلك، قد لا يتم دعم ملفات HEIC على جميع الأجهزة أو الأنظمة الأساسية، خاصة الأجهزة القديمة وإصدارات البرامج. في مثل هذه الحالات، قد تحتاج الملفات إلى التحويل إلى تنسيق أكثر توافقًا مثل JPEG قبل عرضها أو مشاركتها.





فيما يلي بعض الطرق لتحويل ملفات HEIC على ويندوز:

- قم بتثبيت عارض أو محول HEIC:

هناك العديد من خيارات عارض HEIC أو المحول لجهات خارجية متاحة لنظام التشغيل ويندوز، ولكن أحد أكثرها شيوعًا هو تطبيق "HEIC Image Viewer"، يمكنك تنزيله وتثبيته من متجر Microsoft أو مواقع ويب أخرى تابعة لجهات خارجية. خيار آخر هو موقع محول HEIC المجاني على الإنترنت المسمى "cloudconvert".

- افتح ملف HEIC في عارض HEIC أو المحول

بمجرد تثبيت عارض أو محول HEIC ، انقر بزر الماوس الأيمن على ملف HEIC الذي تريد فتحه وحدد "فتح باستخدام" واختر عارض HEIC أو المحول الذي قمت بتثبيته. يجب أن يسمح لك هذا بمشاهدة صورة HEIC.

-قم بتحويل ملف HEIC إلى تنسيق JPEG أو PNG

إذا كنت ترغب في تحويل ملف HEIC إلى تنسيق مدعوم على نطاق أوسع، مثل JPEG أو PNG، فيمكنك استخدام عارض HEIC أو المحول للقيام بذلك، سيكون لدى معظم المحولات خيار لتحويل ملف HEIC إلى تنسيق مختلف، لذلك ما عليك سوى اتباع التعليمات المتوفرة في البرنامج لتحويل الملف.