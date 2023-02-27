شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إصلاح كتابة الأرقام على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتب الملايين من مالكي آيفون الأرقام بشكل خاطئ تمامًا، فإذا كنت تريد كتابة رقم فى بعض الأحيان، فعليك أن تمر بعملية محرجة بعض الشيء، لكن لوحة مفاتيح آيفون المدمجة من آبل مليئة بالحيل الذكية لحل هذا الأمر، لكن الكثير منها ليس واضحا حسبما نقلت ذا صن.

يجب عليك الضغط على الزر 123 للتبديل إلى لوحة المفاتيح الثانوية.

وبعد ذلك بمجرد النقر فوق رقم، يجب عليك الضغط على أيقونة ABC مرة أخرى للعودة إلى الأحرف.

يبدو هذا الأمر صعبًا، خاصةً إذا كنت تكتب شيئًا يحتوي على مزيج من الأحرف والأرقام - مثل كلمة المرور.

قلة من الناس يعرفون أنه يمكنك ببساطة الضغط باستمرار على أيقونة 123.

إذا قمت بذلك أثناء اختيار رقمك ثم إصدار 123، فسيعود تلقائيًا إلى الأحرف.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعتاد على القيام بذلك، لكنها ستغير قواعد اللعبة بمجرد أن تعتاد عليها.

وهذه ليست خدعة الكتابة الوحيدة على آيفون التي تحتاج إلى معرفتها، فهناك حيل أخري للمتابعة على آيفون:

هناك لوحة تعقب مخفية مضمنة في لوحة المفاتيح.

إذا ضغطت باستمرار على شريط المسافة عند الكتابة، فستجد أن لوحة المفاتيح تتحول إلى لوحة تعقب.

يمكنك بعد ذلك استخدام هذا لوضع المؤشر بدقة متناهية.

إنها أسهل بكثير من محاولة النقر بالضبط حيث تريد أن ينتهي المؤشر - خاصة إذا كنت تحاول تحرير حرف في منتصف الكلمة.

حيلة أخرى رائعة هي تعلم التمرير إلى النص.

إنها ميزة خاصة من آبل تسمى QuickPath وهي أسرع بكثير من النقر فوق الكلمات للكتابة.

ما عليك سوى سحب إصبعك حول الأحرف الموجودة على لوحة المفاتيح "لتهجئة" كلمة.

وإذا قمت بذلك بشكل صحيح، فستظهر الكلمة الكاملة.

لذا إذا كنت تكتب "Sun" ، فستضع إصبعك على "S"، ثم مرر إلى "U" وأخيراً "N" دون إزالة إصبعك.