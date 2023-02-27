شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية استخدام ميزة تقسيم الشاشة على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الشاشة المنقسمة هي ميزة على الأجهزة تتيح للمستخدمين عرض تطبيقين مختلفين والتفاعل معهما في وقت واحد على نفس الشاشة، حيث تُستخدم هذه الميزة عادةً على الأجهزة ذات الشاشات الأكبر مثل الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ولكن بعض الهواتف الذكية تدعمها أيضًا.

وتعمل ميزة تقسيم الشاشة على تقسيم الشاشة إلى قسمين أو أكثر، حيث يعرض كل قسم تطبيقًا منفصلاً، ويمكن للمستخدم ضبط حجم كل قسم واختيار التطبيقات التي سيتم عرضها في كل قسم، وهذا يسمح بتعدد المهام وزيادة الإنتاجية من خلال التخلص من الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات.

وعلى سبيل المثال ، يمكن للمستخدم استخدام شاشة مقسمة لعرض صفحة ويب على جانب واحد من الشاشة أثناء كتابة مستند على الجانب الآخر، أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها أثناء مشاهدة مقطع فيديو في نفس الوقت، ويمكن أن تكون الشاشة المنقسمة مفيدة أيضًا لمقارنة المعلومات من تطبيقين مختلفين ، مثل مقارنة البيانات في جدول بيانات بمستند يحتوي على ملاحظات حول نفس الموضوع.

- لاستخدام ميزة تقسيم الشاشة على جهاز أندرويد، اتبع الخطوات التالية:

- افتح التطبيقات التي تريد استخدامها في وضع تقسيم الشاشة.

- انتقل إلى التطبيق الأول الذي تريد استخدامه في وضع تقسيم الشاشة.

- اضغط على زر "التطبيقات الأخيرة" (عادةً ما يكون مربعًا أو ثلاثة أسطر) في الجزء السفلي من الشاشة لفتح قائمة التطبيقات الحديثة.

- اسحب لأعلى أو لأسفل على التطبيق الذي تريد استخدامه في وضع تقسيم الشاشة لجعله نصف الشاشة.

- حدد التطبيق الثاني الذي تريد استخدامه في وضع تقسيم الشاشة من قائمة التطبيقات الحديثة.

- اضغط على التطبيق الثاني، وسيستغرق النصف الآخر من الشاشة.

- بدلاً من ذلك ، يمكنك الضغط لفترة طويلة على زر التطبيقات الحديثة على جهاز أندرويد للدخول إلى وضع تقسيم الشاشة مباشرةً.

لاحظ أنه لا تدعم جميع التطبيقات وضع تقسيم الشاشة ، وقد تختلف طريقة الدخول إلى وضع تقسيم الشاشة اعتمادًا على جهاز أندرويد الذي تستخدمه.

باستخدام الخطوات المذكورة أعلاه ، يمكن للمستخدمين تقسيم الشاشة بسهولة للقيام بمهام متعددة.