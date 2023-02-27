شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبتكر ChatGPT يكشف مستقبل الذكاء الاصطناعى.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت شركة OpenAI ، الشركة التي تقف وراء ChatGPT ، في الأخبار منذ شهرين، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من المحادثات السائدة ويمكن أن تحظى "أوبن إيه أي"، بالكثير من الفضل في هذا الأمر.

ومع ذلك فإن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، يتطلع إلى ما هو أبعد من الذكاء الاصطناعي ويتحدث عن الذكاء الاصطناعي العام أو الذكاء العام الاصطناعي.

وفي منشور مدونة، شرح "ألتمان"، آراءه حول الذكاء الاصطناعي العام، حيث يعتقد أنه إذا تم إنشاء الذكاء الاصطناعي العام بنجاح، "يمكن أن تساعدنا هذه التكنولوجيا في رفع مستوى الإنسانية من خلال زيادة الوفرة، وشحن الاقتصاد العالمي، والمساعدة في اكتشاف المعرفة العلمية الجديدة التي تغير حدود الاحتمال."

في منشور المدونة ، قال إن الذكاء الاصطناعي العام لديه القدرة على منح "كل شخص قدرات جديدة لا تصدق".

وقال إن OpenAI تريد أن يتم تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي العام وإمكانية الوصول إليه وحوكمته على نطاق واسع وعادل.

قال "ألتمان"، إن الذكاء الاصطناعي العام سيأتي أيضًا مع مخاطر جسيمة تتمثل في إساءة الاستخدام والحوادث الجسيمة والاضطراب المجتمعي. "لأن الجانب الإيجابي للذكاء الاصطناعي العام كبير جدًا، لا نعتقد أنه من الممكن أو المرغوب فيه أن يوقف المجتمع تطوره إلى الأبد؛ وبدلاً من ذلك، يتعين على المجتمع ومطوري الذكاء الاصطناعي العام أن يكتشفوا كيفية القيام بذلك بالشكل الصحيح ".

وفي الأشهر القليلة الماضية، أثيرت الكثير من الأسئلة حول الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في عالم الأوساط الأكاديمية.

تساءل الناس أيضًا عما إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له تأثير ضار على وظائف معينة وما إذا كانت هناك حاجة للتعامل بحذر، حول توخي الحذر مع الذكاء الاصطناعي، يتفق التمان مع ذلك.

قال ألتمان إن شركة OpenAI أصبحت الشركة حذرة بشكل متزايد مع إنشاء ونشر نماذجها، وأضاف: "ستتطلب قراراتنا قدرًا أكبر بكثير من الحذر مما يطبقه المجتمع عادةً على التقنيات الجديدة، وحذرًا أكثر مما يرغب العديد من المستخدمين".