شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإعصار المدارى فريدى يضرب مدغشقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الإعصار المداري فريدي إلى اليابسة على الساحل الشرقي لمدغشقر مساء 21 فبراير 2023، بعد السفر لمدة 15 يومًا عبر المحيط الهندي.

وبلغت سرعة رياحه حوالي 130 كيلومترًا (80 ميلًا) في الساعة، ولكن سرعة الرياح الدقيقة عند اليابسة لم يتم تأكيدها بعد، وكانت قد تعرضت بلدة مانانجاري الساحلية، التي يقطنها 25000 شخص، لضربة شديدة في فبراير 2022 من قبل إعصار باتسيراي المميت.

ودعت التنبؤات إلى أن يجلب فريدي رياحًا مدمرة، واندفاعًا، وأمطارًا غزيرة مع تحرك العاصفة إلى الداخل، وقد يكون هطول الأمطار مدمرًا بشكل خاص في الأماكن التي لا تزال تتعافى من إعصار تشينيسو، الذي أودى بحياة العشرات وترك الآلاف بلا مأوى في الجزيرة في يناير 2023.

ومنذ تشكيله بالقرب من إندونيسيا في 6 فبراير، قطع فريدي حوالي 7200 كيلومتر عبر المحيط الهندي، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إن عمر الإعصار الذي يبلغ 15 يومًا غير معتاد؛ حيث يسافر عدد قليل من الأعاصير حتى الآن وتستمر لفترة طويلة، وكان الإعصار المداري الأطول عمراً في نصف الكرة الجنوبي هو ليون إيلين في عام 2000، والذي استمر لمدة 18.5 يومًا وسافر في مسار مماثل لفريدي.

كان من المتوقع أن يواصل فريدي التحرك غربًا وعبر قناة موزمبيق قبل التعزيز والهبوط في موزمبيق في وقت لاحق من الأسبوع، وكان فريدي هو ثاني إعصار يضرب مدغشقر خلال موسم 2022-2023، والذي يمتد من أواخر أكتوبر إلى مايو في جنوب غرب المحيط الهندي.