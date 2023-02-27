شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احتدام سباق الذكاء ‏الاصطناعى مع دخول الشركات ‏الصينية الكبرى بمنافسة ChatGPT‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت العديد من التطبيقات الصينية الشهيرة بتقييد الوصول إلى روبوت الدردشة ‏المدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT وذلك مع سباق شركات التكنولوجيا ‏الصينية الكبرى لتطوير منافس له حسبما نقلت CNBC.

ويجب الإشارة إلى عدم توفر ‏ChatGPT‏ في الصين مع الأخذ في الاعتبار تطويره ‏من قبل شركة ‏Openai‏ الأميركية، ولكن العديد من التطبيقات على منصة ‏التواصل الاجتماعي الصينية سمحت سابقًا بالوصول إليه.‏

لكن الأمور تغيرت الآن، وتم منع الوصول إلى ‏ChatGPT‏ في الصين، ففي وقت ‏سابق من هذا الأسبوع، قال ‏Apps Chatgptrobot‏ و ‏AIGC Chat Robot‏ إن ‏برامجهما قد تم تعليقها بسبب "انتهاك القوانين واللوائح ذات الصلة" ، دون تحديد ‏القوانين.‏

وعلى الرغم من عدم وضوح أسباب هذه الخطوة، إلا أن وسائل الإعلام حكومية ‏في الصين نشرت مقطع فيديو يزعم أن السلطات الأميركية يمكن أن تستخدم ‏ChatGPT‏ لنشر المعلومات المضللة وتوجيه الرأي العام.‏