شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احتدام سباق الذكاء الاصطناعى مع دخول الشركات الصينية الكبرى بمنافسة ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قامت العديد من التطبيقات الصينية الشهيرة بتقييد الوصول إلى روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT وذلك مع سباق شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى لتطوير منافس له حسبما نقلت CNBC.
ويجب الإشارة إلى عدم توفر ChatGPT في الصين مع الأخذ في الاعتبار تطويره من قبل شركة Openai الأميركية، ولكن العديد من التطبيقات على منصة التواصل الاجتماعي الصينية سمحت سابقًا بالوصول إليه.
لكن الأمور تغيرت الآن، وتم منع الوصول إلى ChatGPT في الصين، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال Apps Chatgptrobot و AIGC Chat Robot إن برامجهما قد تم تعليقها بسبب "انتهاك القوانين واللوائح ذات الصلة" ، دون تحديد القوانين.
وعلى الرغم من عدم وضوح أسباب هذه الخطوة، إلا أن وسائل الإعلام حكومية في الصين نشرت مقطع فيديو يزعم أن السلطات الأميركية يمكن أن تستخدم ChatGPT لنشر المعلومات المضللة وتوجيه الرأي العام.