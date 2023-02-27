شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على ثقب أسود هارب بحجم 20 مليون ضعف كتلة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك ثقبًا أسود هائلاً هاربًا، مما أدى إلى تكوين موجات من الغاز الصادم ونجوم شابة خلفه، يعتقد الباحثون أن الثقب الأسود حجمه ما يقرب من 20 مليون ضعف كتلة الشمس.

يبدو أن الثقب الأسود المعني قد طُرد من مجرته الأصلية ويقدم أول دليل على هذه الظاهرة، وفقًا للبحث، الذي تم قبوله للنشر في مجلة Astrophysical Journal Letters وفقا لما ذكره موقعMETRO

وقام باحثون باكتشافه "صدفة" عندما اكتشفوا الثقب الأسود الهارب كخط ساطع من الضوء أثناء مراقبة المجرة القزمة RCP 28 على تلسكوب هابل الفضائي.

وأظهرت ملاحظات المتابعة أن الخط يبلغ طوله أكثر من 200 ألف سنة ضوئية - أي ضعف عرض مجرة درب التبانة تقريبًا.

يُعتقد أن الخط يتكون من غاز مضغوط يعمل بنشاط على تكوين النجوم ويشير إلى مركز المجرة، حيث يوجد ثقب أسود فائق الكتلة.

ويعتقد الباحثون أن الثقب الأسود المرتبط بالخط هو ما يقرب من 20 مليون ضعف كتلة الشمس ويتسارع بعيدًا عن مجرته الأصلية بسرعة 3.5 مليون ميل في الساعة (5.6 مليون كم / ساعة). هذا ما يقرب من 4500 ضعف سرعة الصوت.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة بيتر فان دوكوم، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك في جامعة ييل، لـ Live Science: "لقد وجدنا خطًا رفيعًا في صورة هابل يشير إلى مركز المجرة و"باستخدام تلسكوب Keck في هاواي، وجدنا أن الخط والمجرة متصلان، ومن التحليل التفصيلي للميزة، استنتجنا أننا نشهد ثقبًا أسود ضخمًا للغاية تم طرده من المجرة، تاركًا وراءه أثرًا من الغاز والنجوم المتكونة حديثًا ".

تستضيف معظم المجرات الكبيرة ثقوبًا سوداء فائقة الكتلة نشطة في مراكزها والتي غالبًا ما تطلق نفاثات من المواد بسرعات عالية وتظهر هذه على شكل خطوط ضوئية تسمى "النفاثات الفيزيائية الفلكية".

للتأكد من أن الخط الذي رصدوه لم يكن نفاثًا فيزيائيًا فلكيًا، قام الفريق بالتحقيق فيه ووجد أنه، على عكس النفاثات الفيزيائية الفلكية التي تضعف كلما ابتعدت عن مصدر انبعاثها، أصبح هذا الخط أقوى عندما ابتعد عن مصدر انبعاثه، نقطة الأصل.

وخلص الفريق إلى أن التفسير الأنسب للخطوط، هو وجود ثقب أسود هائل، يخترق الغاز المحيط بمجرته.

قال فان دوكوم: "إذا تم التأكيد، فستكون هذه هي المرة الأولى، التي يكون لدينا فيها دليل واضح على أن الثقوب السوداء الهائلة يمكن أن تهرب من المجرات".

يعتقد الباحثون أن الثقب الأسود كان من الممكن طرده بسبب اندماج مجري، حيث أطاح ثقب أسود ثالث بهذا الثقب، ربما كان الثقب الأسود الجامح جزءًا من ثنائي نادر من الثقوب السوداء فائقة الكتلة تم تعطيله.

هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات باستخدام التلسكوبات الأخرى الأكثر دقه وتطور للتأكد من أنه بالفعل ثقب أسود موجود على طرف الخط الغامضوأثناء مراقبة المجرة القزمة RCP 28 على تلسكوب هابل الفضائي اكتشف الباحثون الثقب الأسود الهارب كخط ساطع من الضوء.