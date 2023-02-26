شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوتات الآن بحاسة اللمس بعد منحها جلدا إلكترونيا بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق من العلماء جلدًا إلكترونيًا يمكن أن يمهد الطريق لأجهزة روبوتية ناعمة ومرنة للمساعدة في الإجراءات الجراحية أو المساعدة على تنقل الأشخاص، حسب الدراسة المنشورة في مجلة Nature Machine Intelligence ، نشرت بموقع METRO.

الحواس الإدراكية التي وهبتها هذه التكنولوجيا الجديدة للأجهزة الروبوتية مماثلة لتلك التي لدى البشر والحيوانات، قال الدكتور يونجي يانغ، من كلية الهندسة بجامعة إدنبرة، الذي قاد الدراسة، إن هذا المستوى الجديد من الوعي الذاتي الجسدي يمثل خطوة تغيير في قدرات الاستشعار للروبوتات اللينة.

مرونة التكنولوجيا التي طورناها تعني أنه يمكن تطبيقها على مختلف الروبوتات اللينة لتمكينها من إدراك شكلها وحركاتها بدقة، في نهاية المطاف، هذا يعني أننا الآن أقرب إلى جعل بعض الأفكار الأكثر إثارة في مجال الروبوتات اللينة حقيقة واقعة، "كما قال القائد المشارك للدراسة الدكتور فرانشيسكو جيورجيو سيرشي.

يعد الجلد الإلكتروني هو أحدث تطور في علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي منذ أن أنشأت الجامعة أول مراكز أبحاث لها في التخصصات قبل 60 عامًا.

يمنح إنشاء الباحثين في جامعة إدنبرة للجلد الإلكتروني القابل للمط الروبوتات اللينة لأول مرة مستوى من الإدراك الذاتي الجسدي مشابهًا لمستوى الإدراك الذاتي للناس والحيوانات.

يقول الخبراء إن هذه التقنية يمكن أن تساعد في تحقيق اختراقات في مجال الروبوتات اللينة من خلال تمكين الأجهزة من الكشف الدقيق عن حركتها في أكثر المناطق المحيطة بها وعن طريق اللمس تستشعر وجودها وتحديد مكانها.

يمكن أن يكون للروبوتات اللينة - المصنوعة من مواد مرنة بدلاً من المعدن أو البلاستيك الصلب - ذات الجلد الإلكتروني مجموعة من التطبيقات ، بما في ذلك الأدوات الجراحية والأطراف الصناعية والأجهزة لاستكشاف البيئات الخطرة.

على عكس الروبوتات الصلبة التقليدية، التي لديها مجموعة محددة من الحركات، فإن الروبوتات اللينة مرنة للغاية، يقول الباحثون إن هذا يشكل تحديًا كبيرًا لتطوير أنظمة الاستشعار الضرورية للروبوتات للقيام بمهام دقيقة والتفاعل بأمان مع الناس والبيئة. بدون الجلد الإلكتروني ، يصعب على الروبوتات الناعمة فهم حركتها وشكلها، وكيف تتفاعل هذه الصفات مع بيئتها.

يعد فريق جامعة إدنبرة أول فريق طور تقنية تتغلب على هذه المشكلة وتزود الروبوتات اللينة بقدرات استشعار عالية الدقة في الوقت الفعلي.

ابتكر الباحثون جلدًا إلكترونيًا مرنًا مصنوعًا من طبقة رقيقة من السيليكون مدمجة بأسلاك وأجهزة كشف حساسة. باستخدام الجلد الإلكتروني - الذي يبلغ سمكه 1 مم - بالاقتران مع الذكاء الاصطناعي، تمكن الباحثون من منح الروبوتات اللينة القدرة على الإحساس السريع بحركاتها وتشوهاتها بدقة مليمترية في ثلاثة أبعاد ، في الوقت الفعلي.

اختبر الفريق جلدهم الإلكتروني من خلال تركيبه في ذراع روبوت ناعم. ووجدوا أن هذه التقنية كانت قادرة على استشعار مجموعة من حركات الانحناء والتمدد والالتواء المعقدة عبر كل جزء من أجزاء الجهاز.