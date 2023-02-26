شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلب من آلاف الموظفين مشاركة المكاتب والحضور إلى الشركة بالتبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلب Google من آلاف الموظفين مشاركة مكاتبهم مع زملائهم في العمل، حيث يتطلع عملاق التكنولوجيا إلى استخدام مساحته بشكل أكثر كفاءة حسبما نقلت CNBC.

سينطبق القرار على موظفي Google Cloud في أكبر خمسة مواقع في الولايات المتحدة - بما في ذلك في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو - مع ترك بعض المباني فارغة نتيجة لذلك، وفقًا لتقرير داخلي اطلعت عليه CNBC.

قال متحدث باسم Google لـ Insider إنه "يجمع بين أفضل ما في التعاون قبل الجائحة وبين المرونة والتركيز اللذين نقدرهما جميعًا من العمل عن بُعد، مع السماح لنا أيضًا باستخدام مساحاتنا بكفاءة أكبر."

وأضاف: "تُظهر بياناتنا أن موظفي Cloud Googlers يقدرون التعاون الشخصي عندما يكونون في المكتب، بالإضافة إلى خيار العمل من المنزل بضعة أيام كل أسبوع."

من المتوقع أن يذهب الموظفون إلى المكتب في أيام بالتبادل - إما الاثنين والأربعاء أو الثلاثاء والخميس – وذلك لتنظيم العمل مع شركائهم في المكتب لضمان تجربة إيجابية، وفقًا لـ CNBC.

وأضافت أن بعض الموظفين سخروا من الإجراءات ونشروا مذكرات تستهدف قرار الشركة.

في يناير، أعلنت Google أنها ستسرح حوالي 12 ألف موظف أو 6% من قوتها العاملة العالمية.

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud توماس كوريان الموظفين الشهر الماضي أن القسم سيواصل "الاستثمار من أجل النمو". وذكرت Insider أنها شهدت استثمارات ضخمة على مدى السنوات القليلة الماضية لكنها لم تحقق أرباحًا بعد.