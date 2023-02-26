شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. أمريكا تنهى محاولاتها لمنع شراء Meta لشركة الواقع الافتراضى Within والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة الأمريكية إنها ستنهي محاولاتها لمنع شركة Meta Platforms Inc ، الشركة الأم لفيسبوك، من شراء صانع محتوى واقع افتراضي Within Unlimited.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، التي خسرت معركة في المحكمة لمنع الاستحواذ، في ملف أنها قررت إنهاء جهودها رسميًا، ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد ميتا في يوليو لإيقاف الصفقة Within ، بحجة أن شراء Meta سيقلل من المنافسة في سوق جديدة.

وبحسب ما ورد، بلغت قيمة الصفقة للشركة التي تُجري تمارين اللياقة البدنية الخارقة للطبيعة، حوالي 400 مليون دولار، فيما رفض القاضي إدوارد دافيلا من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا مخاوف لجنة التجارة الفيدرالية، ورفض إصدار أمر قضائي أولي، ولم تستأنف لجنة التجارة الفيدرالية، وأغلقت الصفقة في فبراير.

وكان يُنظر إلى جهود لجنة التجارة الفيدرالية على أنها اختبار لقدرة الوكالة على منع شركة Meta من الحصول على منافسين محتملين صغار، وقالت ميتا في بيان إنها "متحمسة" لإنهاء الصفقة لشراء "Within ".