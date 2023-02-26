شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب يكتشف مجرات قديمة تزهل العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي إثارة المفاجآت، وتم استخدامه مؤخرًا لاكتشاف بعض المجرات القديمة جدًا التي أذهلت علماء الفلك، المجرات المرشحة أكبر بكثير مما توقعه أي شخص، ما يمثل تحديًا للافتراضات حول الكون المبكر.

اكتشف فريق دولي من علماء الفلك ست مجرات محتملة في منطقة من الفضاء قريبة من كوكبة Big Dipper من 500 إلى 700 مليون سنة فقط بعد الانفجار العظيم، عندما كان الكون لا يزال في مهده حسبما نقل موقع Digitartlends.

قال أحد الباحثين، جويل ليجا من ولاية بنسلفانيا: "هذه الأجسام أضخم بكثير مما توقعه أي شخص". "توقعنا فقط العثور على مجرات صغيرة وشابة في هذا الوقت من الزمن، لكننا اكتشفنا مجرات ناضجة مثل مجراتنا في ما كان يُفهم سابقًا أنه فجر الكون."

يبدو أن المجرات تحتوي على عدد من النجوم تقريبًا مثل مجرتنا درب التبانة الحديثة ولكنها أكثر إحكاما.

يؤكد الباحثون أنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد ما إذا كانت هذه المجرات قديمة بالتأكيد كما تبدو، لكن إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون لها تأثير عميق على الطريقة التي نفهم بها الكون المبكر.

قالت إيريكا نيلسون من CU Boulder، وهي باحثة أخرى: "أنت فقط لا تتوقع أن يكون الكون المبكر قادرًا على تنظيم نفسه بهذه السرعة. لا ينبغي أن يكون هناك وقت لتشكل هذه المجرات ".

من المحتمل أن تكون بعض الأجسام عبارة عن ثقوب سوداء أو كوازارات فائقة الكتلة، لكن يعتقد الباحثون أنها من المرجح أن تكون مجرات.

قال نيلسون: "إذا كانت إحدى هذه المجرات حقيقية، فإنها ستدفع حدود فهمنا لعلم الكونيات".

تكمن المشكلة في أن النماذج الحالية لعلم الكونيات تفترض أن المجرات المبكرة يجب أن تكون صغيرة جدًا، ولا تكبر إلا على مدى فترة طويلة من الزمن.

قال ليجا: "نظرنا إلى الكون المبكر جدًا لأول مرة ولم يكن لدينا أي فكرة عما سنجده". "اتضح أننا وجدنا شيئًا غير متوقع إلى حد أنه يخلق مشاكل للعلم. إنه يدعو الصورة الكاملة لتشكيل المجرات المبكر إلى التساؤل ".