شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون ماسك يرفض دفع فاتورة المحادثة الداخلية لموظفي تويتر على Slack والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد موظفو Twitter الوصول إلى Slack، وهو أبلكيشن للتواصل الداخلي للموظفين، لأن Musk يتراجع عن دفع الفواتير، مما أدى إلى توقف الشركة عن استخدام أداة الدردشة الداخليلة للشركة Slack، حيث يعمل Elon Musk على تشديد قيود Twitter بشكل أكبر.

ووجد موظفو تويتر المرتبكون أنفسهم مقطوعين فجأة عن محادثاتهم الداخلية لبعضهم البعض هذا الأسبوع، كما ذكر موقع METRO

أنه تم اخبار موظفى تويتر Twitter يوم الأربعاء، أن Slack كان معطلاً من أجل "الصيانة الروتينية" ولكن اتضح أن الرئيس التنفيذي Elon Musk ربما رفض فقط دفع الفواتير.

قال احد الموظفين إنه "لا يوجد شيء اسمه الصيانة الروتينية، وقال آخر Slack لـ Platformer ، مع عدم وجود وسيلة للدردشة وعدم وجود رمز للشحن ، "معظم المهندسين أخذوا إجازة اليوم".

يبدو أن Musk يخفض التكاليف ويرى ما إذا كان بإمكان Twitter العمل دون دفع مقابل Slack، وفى Tesla ، شركة Musk للسيارات الكهربائية، يستخدم الموظفون منافسًا بديلا عن Slack يسمى Mattermost و Microsoft Outlook و Teams للتواصل الداخلي وهذا من حظهم فقط لان لو كانو يستخدمون Slack كان انقطع الاتصال الداخلى .

ومع ذلك، فإن موظفي تويتر (أو ما تبقى منهم) ليسوا سعداء بفقدان منصة الاتصال الرئيسية الخاصة بهم دون سابق إنذار، ولجأ البعض إلى تطبيق مجهول في مكان العمل، Blind ، للشكوى.

كتب أحد الموظفين: "لم ندفع فاتورة Slack"، "الآن يعمل الجميع بالكاد، قرار غير حكيم احمك"، بالنسبة للبعض، يبدو أن هذه الخطوة هي القشة الأخيرة التي تحفزهم على ترك الشركة.

وكتب موظف اخر : "من الغريب أن إلغاء تنشيط Slack هو الذي دفعني لبدء تقديم استقالتى وأخيرًا الخروج"، بالنسبة إلى موظفي Twitter ، فإن فقدان Slack يعني فقدان الوصول إلى محفوظات الدردشة المهمة والمستندات التي أصبحوا يعتمدون عليها منذ قيام Musk بتسريح الآلاف من الموظفين.

كتب أحد موظفي Twitter على Blind البديل للمحادثه الداخليه لهم: "بعد رحيل الجميع، لم يكن لدي أحد لطرح الأسئلة عندما أعلق" يبدو انى أكلم نفسي .

"اعتدت على البحث عن [الرسائل] على Slack وحصلت على مساعدة 99 % من الوقت."

وجد موظفو تويتر أنفسهم أيضًا غير قادرين على استخدام أداة تعقب التقدم ، Jira ، التي تستخدمها الشركة لتتبع كل شيء بدءًا من التقدم في تحديثات الميزات إلى الامتثال التنظيمي.

تواصل بعض الموظفين مع بعضهم البعض عبر البريد الإلكتروني، بينما أخذ آخرون يومًا آخر إجازة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها تويتر بالفشل في دفع الفواتير، في يناير، تم رفع دعوى على الشركة لعدم دفع إيجار 115 ألف جنيه إسترليني لمكاتب سان فرانسيسكو.

في غضون ذلك، يبذل ماسك قصارى جهده لجمع الأموال، بما في ذلك بيع مئات العناصر المكتبية بالمزاد العلني من المقر الرئيسي لسان فرانسيسكو على تويتر.

يعمل Twitter بنشاط على دفع اشتراكه المدفوع، Twitter Blue ، والذي يأتي بعلامة اختيار زرقاء مقابل 8.40 جنيه إسترليني في الشهر.

في نوفمبر، حذر ماسك من احتمال إفلاس موقع تويتر إذا فشل في زيادة إيرادات الاشتراك لتعويض انخفاض دخل الإعلانات، وحتى الآن لم يعلق تويتر بعد على هذه المسألة.