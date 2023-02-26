شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تسريح مزيد من الموظفين من تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن موقع تويتر شهد جولة جديدة من عمليات التسريح، حيث شهدت منصة التدوين المصغرة تويتر تخفيضات هائلة في الوظائف منذ أن استحوذ عليها الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر 2022.

وكانت عمليات التسريح عالمية وأثرت على موظفي الشركة في جميع أنحاء العالم، وفي نوفمبر 2022 ، قامت الشركة بتسريح ما يقرب من 3700 موظف في إجراء لخفض التكاليف اتخذه ماسك، وزعم أن تويتر كان يعاني من "انخفاض هائل في الإيرادات" حيث توقف المعلنون عن الإنفاق وسط مخاوف بشأن الاعتدال في المحتوى.







تحقيق الأرباح تحقيق الأرباح قال ماسك مؤخرًا إن منصة التواصل الاجتماعي تقوم "بتدوير الاشتراكات" للمستخدمين من أجل "فرض رسوم" على متابعيهم مقابل محتوى معين، ويتضمن اشتراك تويتر Blue الجديد ميزة تسمح للمستخدمين بنشر تغريدات طويلة تصل إلى 4000 حرف، ويمكن أن تكون هذه الميزة فرصة جيدة للمستخدمين لكسب المال من متابعيهم على موقع التدوين المصغر.

تسريح الموظفين الجديد في تويترفي الجولة الأخيرة من تخفيضات الوظائف في تويتر ، يشمل الفريق المتأثر أولئك الذين يعملون في مبيعات الإعلانات والتطبيقات والبنية التحتية للتكنولوجيا، ويقال إن الجولة الأخيرة من تخفيضات الوظائف قد خفضت عدد القوى العاملة في الشركة إلى حوالي 2000، لم تؤكد الشركة رسميًا عمليات التسريح هذه.

وبصرف النظر عن هذا ، أعلنت الشركة أيضًا أنها لن تسمح بعد الآن لمستخدمي تويتر Blue غير مستخدمي تويتر Blue بالوصول إلى طريقة المصادقة الثنائية المستندة إلى الرسائل النصية (2FA) ، بعد 20 مارس، وعلاوة على ذلك ، سيشهد مستخدمو تويتر Blue أيضًا انخفاضًا بنسبة 50٪. الإعلانات في الجداول الزمنية لبيوتهم.