شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عن طريق الخطأ.. مايكروسوفت تطرح تحديث ويندوز 11للأجهزة غير المؤهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا عن طريق الخطأ ترقية Windows 11 "غير دقيقة" لأجهزة الكمبيوتر غير المدعومة، وقال عملاق التكنولوجيا في مذكرة دعم: "بعض الأجهزة غير المؤهلة التي تعمل بنظامي التشغيل Windows 10 و Windows 11 ، الإصدار 21H2، تم تقديم ترقية غير دقيقة لهم إلى Windows 11".

وقالت الشركة "لم تفي هذه الأجهزة غير المؤهلة بالحد الأدنى من المتطلبات لتشغيل Window 11، ولم تتمكن الأجهزة التي واجهت هذه المشكلة من إكمال عملية تثبيت الترقية"، ووفقًا للشركة، تم اكتشاف هذه المشكلة في 23 فبراير وتم حلها في نفس اليوم.

وأضافت "تم حل هذه المشكلة، قد يستغرق نشرها إلى جميع الأجهزة المتأثرة من 24 إلى 48 ساعة، لا يحتاج المستخدمون المتأثرون إلى اتخاذ أي خطوات".

وبحسب التقرير فإن الأنظمة الأساسية المتأثرة كانت Windows 10 ، الإصدار 22H2 ؛ Windows 11 ، الإصدار 21H2 ؛ Windows 10 ، الإصدار 21H2 ؛ نظام التشغيل Windows 10 ، الإصدار 20H2.

وفي يونيو من العام الماضي، واجهت شركة التكنولوجيا العملاقة مشكلة مماثلة عندما عرضت ترقية Windows 11 إلى أجهزة الكمبيوتر التي لم تكن مدعومة رسميًا، ومع ذلك، قالت مايكروسوفت: "إنها خلل والفريق المناسب يحقق فيه".