شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عن طريق الخطأ.. مايكروسوفت تطرح تحديث ويندوز 11للأجهزة غير المؤهلة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الشركة "لم تفي هذه الأجهزة غير المؤهلة بالحد الأدنى من المتطلبات لتشغيل Window 11، ولم تتمكن الأجهزة التي واجهت هذه المشكلة من إكمال عملية تثبيت الترقية"، ووفقًا للشركة، تم اكتشاف هذه المشكلة في 23 فبراير وتم حلها في نفس اليوم.
وأضافت "تم حل هذه المشكلة، قد يستغرق نشرها إلى جميع الأجهزة المتأثرة من 24 إلى 48 ساعة، لا يحتاج المستخدمون المتأثرون إلى اتخاذ أي خطوات".
وبحسب التقرير فإن الأنظمة الأساسية المتأثرة كانت Windows 10 ، الإصدار 22H2 ؛ Windows 11 ، الإصدار 21H2 ؛ Windows 10 ، الإصدار 21H2 ؛ نظام التشغيل Windows 10 ، الإصدار 20H2.
وفي يونيو من العام الماضي، واجهت شركة التكنولوجيا العملاقة مشكلة مماثلة عندما عرضت ترقية Windows 11 إلى أجهزة الكمبيوتر التي لم تكن مدعومة رسميًا، ومع ذلك، قالت مايكروسوفت: "إنها خلل والفريق المناسب يحقق فيه".