عودة الهواتف «الغبية».. صحيفة بريطانية تتحدث عن «ثورة» ضد الأجهزة الحديثة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن شريحة من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم بدأت بـ ‏‏"ثورة" ضد الأجهزة الحديثة، حيث شرعت في العودة لعصر ما أسمتها بـ "الهواتف ‏الغبية".‏

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الهواتف القديمة، ‏‏"الغبية"، تشهد مؤخرا انتشارا جديدا بين المستخدمين.‏

وفي السياق، أعلنت شركة "نوكيا" للهواتف، أنها بدأت في استعادة جزء من سوق الهواتف المحمولة القديمة العام الماضي.‏

وخلال السنوات الأخيرة، انطفأ بريق "نوكيا"، والتي كانت المفضلة لدى الأجيال السابقة، بعد ‏الشعبية التي اكتسبتها هواتف أحدث وأذكى من سامسونج وآيفون وغيرها.‏

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأجيال الجديدة نشأت في عالم الهواتف الذكية، ‏التي تعمل باللمس، وتوفر مكتبة كاملة من التطبيقات والمميزات.‏

وبحسب خبراء، فإن التأثيرات التي أحدثتها الهواتف الذكية ووسائل التواصل ‏الاجتماعي على الصحة العقلية "ساهمت في رغبة الناس في هواتف ‏بسيطة وتقليدية".‏

وأشار الخبراء، وفقا لـ ذا صن"، إلى أن هذه الفئة من الناس تحاول حاليا الحد من استهلاكها ‏للهواتف الذكية، بعد أن أصبحت "مدمنة" على الميزات، التي تمنحها ‏دفعات سريعة ومؤقتة من هرمون السعادة "الدوبامين".‏

وأكدت الصحيفة البريطانية أن البعض يرغب في الاعتماد على الهواتف "الغبية" في حياتهم ‏ليكونوا أكثر حضورا في "العالم الحقيقي".