شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كوكب "يستحيل وجوده" يمكن أن يغير فهمنا لكيفية تشكل الكواكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء نظاما كوكبيا به عالم "محظور" لا يجب أن يكون موجودا، والذي يمكنه إعادة كتابة قواعد كيفية ولادة مثل هذه الكواكب، حسبما نقلت RT.

ويمتلك النظام "الغير عادي" كوكبا غازيا عملاقا كبيرا يسمى TOI 5205b، يشبه كوكب المشتري، يدور حول نجم قزم أحمر يسمى TOI-5205، حجمه أربعة أضعاف حجم كوكب المشتري نفسه، وفقا لفريق من علماء الفلك في معهد كارنيجي بواشنطن.

واعتقد العلماء سابقا أنه من غير المحتمل أن يكون مثل هذا النجم الصغير قادرا على استضافة مثل هذا الكوكب الغازي الضخم.

وعلى الرغم من أن الأقزام الحمراء تستضيف عددا أكبر من الكواكب، في المتوسط، من الأنواع الأكبر من النجوم، إلا أن تاريخ تكوينها يجعلها غير مرشحة لاستضافة عمالقة الغاز، كما قال العلماء.

وتم التعرف على الكوكب TOI 5205b لأول مرة بواسطة القمر الصناعي Transiting Exoplanet Survey التابع لناسا.

ولكن بعد إجراء بعض عمليات البحث الشاملة التي أجراها فريق شوبهام كانوديا، من معهد كارنيجي للعلوم والذي قاد الدراسة، وجدوا أن هذا أمر بعيد المنال في ما يتعلق بما يعرفه العلماء عن كيفية تشكل الكواكب.

وقال كانوديا: "النجم المضيف TOI-5205، يبلغ حجمه أربعة أضعاف حجم كوكب المشتري، ومع ذلك فقد نجح بطريقة ما في تكوين كوكب بحجم كوكب المشتري، وهو أمر مثير للدهشة للغاية".

وحتى الآن، لم يتم العثور على أي عملاق غازي في نظام كوكبي حول نحم مثل TOI-5205، والذي يُصنف على أنه من النجوم القزمة M منخفض الكتلة.

وأوضح كانوديا أن "وجود TOI-5205b يمتد إلى ما نعرفه عن الأقراص التي ولدت فيها هذه الكواكب.

في البداية، إذا لم يكن هناك ما يكفي من المواد الصخرية في القرص لتشكيل النواة الأولية، فلا يمكن للمرء أن يشكل كوكبا غازيا عملاقا، وفي النهاية، إذا تبخر القرص قبل أن تتشكل النواة الهائلة، فلن يتمكن المرء من تكوين كوكب غازي عملاق. ومع ذلك، تشكل TOI-5205b على الرغم من هذه الحواجز. واستنادا إلى فهمنا الحالي الاسمي لتكوين الكوكب، لا ينبغي أن يكون TOI-5205b موجودا، إنه كوكب محظور".