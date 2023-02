شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يغير مساعد جوجل طريقة استخدامك لـ"أندرويد"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخفت جوجل مجموعة قوية من الحيل داخل ملايين هواتف أندرويد، فمساعد جوجل يحتوي على العشرات من الامتيازات التي تغير الحياة، من السهل التفكير في المساعد الافتراضي الذي يتم التحكم فيه بالصوت على أنه وسيلة للتحايل - ولكن يمكنه تغيير طريقة استخدامك لهاتف أندرويد تمامًا.

تم تقديمه في عام 2016 لأجهزة Pixel ولكن تم طرحه على نطاق أوسع على أندرويد في عام 2017.

تعرف على أوامر مساعد Google التي يجب عليك تجربتها.

ابحث عما تراه

إذا كنت قد اكتشفت شيئًا مثيرًا للاهتمام أو مثيرًا في العالم الحقيقي ، فيمكنك استخدام مساعد جوجل للتعرف عليه.

إنه جزء من ميزة Google Lens Search What You See.

ربما تكون قد اكتشفت مكتبًا رائعًا ترغب في شرائه أو عنكبوتًا تريد تحديده أو معلمًا شهيرًا لست متأكدًا منه.

ما عليك سوى قول "Hey Google ، افتح Google Lens" ثم استخدم عدسة الكاميرا لالتقاط ما تبحث عنه.

ستتمكن بعد ذلك من الحصول على مزيد من المعلومات حول كل ما هو أمامك.

افتح التطبيق

إذا كان لديك هاتف Android لفترة من الوقت، فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من التطبيقات.

يمكن أن يجعل ذلك من الصعب العثور على بعض التطبيقات، خاصة إذا كنت لا تستخدمها كثيرًا.

ولكن يمكن لـ Google Assistant العثور على الفور على التطبيق الذي تحتاجه بأمر صوتي بسيط.

ما عليك سوى قول شيء مثل "Hey Google ثم الطلب الذى تريده

ستتيح لك بعض التطبيقات تشغيل إجراءات محددة باستخدام مساعد جوجل.

اقرأ الصفحة

إذا كنت لا تستطيع أن تتضايق من قراءة ما هو موجود على الصفحة يدويًا اطلب من جوجل القيام بذلك نيابة عنك.

نعم يمكنك أن تطلب من مساعد جوجل قراءة مقال أو منشور على الويب أو أي شيء آخر.

فقط تأكد من أنك في جوجل كروم أو تطبيق جوجل أو أخبار جوجل

ثم اسأل ببساطة "Hey Google ، اقرأ هذه الصفحة".

سيقرأ Google Assistant الصفحة بصوت عالٍ مما قد يكون مفيدًا للغاية.

مترجم لغة

تتمتع جوجل بمهارة الترجمة الحية التي تتيح لك التحدث إلى شخص ما بلغة أجنبية.

هذا يعني أنه يمكنك التحدث إلى هاتفك وإخراج لغة أجنبية من اختيارك.

ويمكن لشخص آخر التحدث بلغته إليك - مع ترجمة Google Assistant في الوقت الفعلي.

ما عليك سوى قول شيء مثل "Hey Google ، كن مترجمي للغة الإسبانية".

يدعم Google Assistant 44 لغة مختلفة لهذه الميزة المفيدة بشكل لا يصدق.

ابحث عن سيارتك المتوقفة

إذا نسيت المكان الذي أوقفت فيه سيارتك من قبل يمكن لمساعد جوجل مساعدتك في العثور عليها

ما عليك سوى قول "Hey Google ، لقد ركنت سيارتي هنا".

ثم عندما تحتاج إلى العثور على سيارتك يمكنك ببساطة أن تطلب من جوجل المكان الذي ركنت فيه سيارتك.

سيتم توجيهك إلى المكان المحدد بحيث يمكنك العثور على سيارتك.