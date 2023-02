شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق واقع افتراضى مرعب يتيح التفاعل مع ذكريات سجلتها على هاتفك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Wist على تطوير تطبيق هاتف ذكي لتسجيل اللحظات التي لا تُنسى والتي يتم تحميلها على نظارة رأس الواقع الافتراضي، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع تجاربهم التي عاشوها من قبل، ويلتقط البرنامج المعلومات ثلاثية الأبعاد للقطات لتحويل أي تسجيل إلى تجربة واقع افتراضى.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتوفر تطبيق الواقع الافتراضى VR، المسمى Vivid، للإصدار التجريبي على نظام iOS، ولكنه يمكن إقرانه بنظارة Quest VR ويسمح للمستخدمين بدعوة الأصدقاء للانضمام إليهم في ذكرياتهم.

يعكس تطبيق VR حبكة فيلم The Entire History of You من Black Mirror's، حيث يصل الأشخاص إلى الذكريات من خلال غرسة تسجل كل ما يرونه، تتيح لهم هذه التقنية الترجيع والتكبير والتفتيش في مشاهد حياتهم اليومية.

قال Andrew McHugh، مؤسس Wist ، إن هذا ممكن بسبب المستشعرات والبرامج الموجودة في الهواتف الذكية الحديثة المزودة بتقنية الالتقاط ثلاثي الأبعاد.

شارك Andrew McHugh في منشور على موقع Medium: "يمكن أن يسمح لنا المزيج الصحيح من هذه التقنية الجديدة بالتقاط: لحظات مكانية في الوقت المناسب يمكنك الرجوع إليها"، مضيفا "ويمكن للتصميم والهندسة المناسبين أن يجعلوا هذا الأمر سهلاً مثل التقاط مقطع فيديو.. يمكننا أن نجعل الأقلام حقيقية".

يسجل المستخدمون تجربة باستخدام تطبيق Vivid لإعادة إحياء الذاكرة، الذي يجمع المعلومات اللازمة لتحويل لقطات ثنائية الأبعاد إلى عالم ثلاثي الأبعاد.

يتم التقاط العمق باستخدام مستشعرات LiDAR على طراز Pro من أجهزة iPhone و iPad، ولا يزال التطبيق والبرنامج في مراحله الأولى، حيث يعرضان مقاطع فيديو مشوشة ومفقودة لأجزاء من المشهد أحيانا، ومع ذلك، يريد Wist تحسين التطبيق قبل طرحه رسميًا.